Трагічну звістку повідомила команда Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

Читайте також До війни працював юристом у Центрі протидії корупції: на фронті загинув Віталій Цокур

7 червня Валерій Семенюк раптово помер на чергуванні.

З превеликим сумом дізналися про втрату в родині "бойових пінгвінів" – полярників, що стали на захист України. 7 червня перестало битися серце Семенюка Валерія Павловича – зимівника трьох експедицій, капітана медичної служби, ординатора відділення медичної реабілітації та відновлювального лікування в/ч А7010. До останньої миті він перебував на службі, черговим лікарем у добовому наряді,

– повідомили в НАНЦ.

Валерій Семенюк народився 13 травня 1967 року. Майже три десятиліття – з 1994 до 2022 року – він працював лікарем у Хмільницькій центральній лікарні на Вінниччині.

Окрім медичної практики, Семенюк тричі вирушав до Антарктики у складі українських експедицій. Як лікар він працював на станції під час одинадцятої у 2006 – 2007 роках, чотирнадцятої у 2009 – 2010 роках та вісімнадцятої у 2013 – 2014 роках.

Після початку повномасштабної війни, у травні 2022 року, чоловік був мобілізований до лав ЗСУ.

Колеги-полярники згадують Валерія Семенюка як чесну, принципову та прямолінійну людину – він завжди говорив правду такою, як вона є. Водночас, за їхніми словами, він мав велике серце й завжди був готовий допомогти або підтримати порадою.

Він був одним із тих полярників, які допомагали молодим колегам адаптуватися до життя в Антарктиці. Хоч працював на посаді лікаря, але активно долучався до життя експедиції. Постійно вчився новому, цікавився роботою станції та із задоволенням ходив у піші маршрути навколишніми островами,

– розповів полярник Юрій Отруба.

Полярник також зазначив, що Семенюк нерідко запрошував до таких прогулянок інших учасників експедиції – він добре розумів, наскільки важливо під час довгої зимівлі підтримувати фізичну активність, психологічну рівновагу та командний дух.

За інформацією Хмільницької міськради, поховання захисника відбудеться 9 червня на Митницькому кладовищі Хмільника.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Валерія Семенюка. Світла пам'ять!

Нагадаємо, 8 червня в Києві провели в останню путь музиканта Ярослава Іванова з позивним "Варнак", який загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Воїну було 23 роки.