Звезда "Блондинки в законе" впервые стал отцом в 54 года: его избранница моложе его на 30 лет
Американский актер Люк Уилсон, известный по роли в фильме "Блондинка в законе", впервые стал отцом в 54 года.
Об этой радостной новости сообщило издание HELLO!.
Актера заметили на пресс-мероприятии, посвященном его новому сериалу The Hawk ("Ястреб"). Вместе с ним была 24-летняя возлюбленная Кендалл Йейтс и детская коляска.
По данным западных СМИ, Люк и Кендалл даже познакомили новорожденного малыша с некоторыми коллегами актера. На мероприятии пара пробыла около двух часов, после чего уехала.
Отметим, что Люк и Кендалл почти не рассказывают о личной жизни. За все время отношений они лишь однажды появились вместе на публике – на премьере фильма "Горизонт: Американская сага – Часть 1" в Лос-Анджелесе в июне 2024 года.
Известно лишь, что они вместе уже как минимум три года. Пара никогда публично не сообщала, что ждет ребенка. Впервые слухи о беременности Кендалл появились еще в апреле, когда папарацци сфотографировали пару на прогулке. Тогда девушка скрывала округлившийся живот под свободной рубашкой.
В то же время сам Люк Уилсон ранее неоднократно признавался, что давно мечтает о детях, и с возрастом это желание только усилилось. До рождения собственного ребенка актер много времени проводил с племянниками – детьми своих братьев Овена и Эндрю Уилсонов.
Недавно о пополнении в семье сообщила звезда украинского сериала "Реванш" Клавдия Дрозд.