Об этой радостной новости сообщило издание HELLO!.

Актера заметили на пресс-мероприятии, посвященном его новому сериалу The Hawk ("Ястреб"). Вместе с ним была 24-летняя возлюбленная Кендалл Йейтс и детская коляска.

По данным западных СМИ, Люк и Кендалл даже познакомили новорожденного малыша с некоторыми коллегами актера. На мероприятии пара пробыла около двух часов, после чего уехала.

Отметим, что Люк и Кендалл почти не рассказывают о личной жизни. За все время отношений они лишь однажды появились вместе на публике – на премьере фильма "Горизонт: Американская сага – Часть 1" в Лос-Анджелесе в июне 2024 года.

Кендалл Йейтс и Люк Уилсон на премьере фильма "Горизонт: Американская сага – Часть 1" / Фото Getty Images

Известно лишь, что они вместе уже как минимум три года. Пара никогда публично не сообщала, что ждет ребенка. Впервые слухи о беременности Кендалл появились еще в апреле, когда папарацци сфотографировали пару на прогулке. Тогда девушка скрывала округлившийся живот под свободной рубашкой.

В то же время сам Люк Уилсон ранее неоднократно признавался, что давно мечтает о детях, и с возрастом это желание только усилилось. До рождения собственного ребенка актер много времени проводил с племянниками – детьми своих братьев Овена и Эндрю Уилсонов.

Недавно о пополнении в семье сообщила звезда украинского сериала "Реванш" Клавдия Дрозд.