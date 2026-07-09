Радісною новиною поділилося видання HELLO!.

Актора помітили на пресзаході, присвяченому його новому серіалу The Hawk ("Яструб"). Разом із ним була 24-річна кохана Кендалл Єйтс та дитяча переноска.

За даними західних ЗМІ, Люк і Кендалл навіть познайомили новонародженого малюка з деякими колегами актора. На заході пара пробула близько двох годин, після чого поїхала.

Зауважимо, що Люк і Кендалл майже не розповідають про особисте життя. За весь час стосунків вони лише раз з'явилися разом на публіці – на прем'єрі фільму "Горизонт: Американська сага – Частина 1" у Лос-Анджелесі в червні 2024 року.

Кендалл Єйтс і Люк Вілсон на прем'єрі фільму "Горизонт: Американська сага – Частина 1" / Фото Getty images

Відомо лише, що вони разом уже щонайменше три роки. Пара ніколи не повідомляла публічно, що чекає на дитину. Вперше чутки про вагітність Кендалл з'явилися ще у квітні, коли папараці сфотографували пару на прогулянці. Тоді дівчина приховувала округлий живіт під вільною сорочкою.

Водночас сам Люк Вілсон раніше неодноразово зізнавався, що давно мріє про дітей і з віком це бажання лише посилилося. До народження власної дитини актор багато часу проводив із племінниками – дітьми своїх братів Овена та Ендрю Вілсонів.

Нещодавно про поповнення в родині повідомила зірка українського серіалу "Реванш" Клавдія Дрозд.