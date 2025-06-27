Как выглядела Лорен Санчес – мать троих детей, и как жила до знакомства с Безосом: архивные фото

Сегодня, 27 июня, состоится свадебная церемония Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Это событие является едва ли не самым главным в году, ведь жених – один из самых богатых людей в мире.

Когда Джефф и Лорен закрутили роман, то очевидно, что интерес к их паре возрос. Всем было интересно, будут ли иметь эти отношения продолжение. И все же в СМИ привыкли писать о богатом женихе, опуская биографические данные невесты. В материале Show24 предлагаем узнать о жизни Лорен до знакомства с бизнесменом, с кем находилась в браке и как выглядела.

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От журналистики до получения лицензии пилотессы

Журналистка, модель и пилотесса родилась в 1969 году в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Ее настоящее имя – Венди Санчес. Там она училась в средней школе Дель Норте, где занималась чирлидингом. Ее отец – бизнесмен в сфере авиации, а мать – бывшая помощница заместителя мэра Лос-Анджелеса.

Лорен Санчес с отцом / Скриншот из инстаграм-сторис

После школы она переехала в Калифорнию, где сначала училась в колледже Эль-Камино, а затем поступила в Университет Южной Калифорнии. Во время учебы в колледже Санчес поставили диагноз дислексия.

Дислексия – это нарушение, при котором трудно читать и писать. Симптомы дислексии включают двигательные нарушения или слабую координацию рук и глаз.

Свою карьеру Лорен начинала как стажерка на телеканале в Лос-Анджелесе, а первым опытом в журналистике для нее была работа репортером в городе Финикс. Впоследствии она вернулась в Лос-Анджелес, где стала корреспондентом популярного шоу Extra. Но стоит отметить, что это был не единственный успешный проект, где фигурировало имя невесты Безоса.

Лорен Санчес в 2002 году / Фото Getty images

В 2016 году, когда Лорен было 47 лет, она получила лицензию пилота и основала Black Ops Aviation – компанию, занимающуюся съемками с воздуха.

Напомним, что в этом году Санчес стала пассажиркой первого полета на борту ракеты New Shepard, полностью состоявшего из женщин.

Состав экипажа туристической ракеты New Shepard / Фото с сайта Blue Origin

Личная жизнь

Первого ребенка звезда родила в 2001 году от бывшего игрока в американский футбол Тони Гонсалеса. В 2005 году вышла замуж за голливудского агента Патрика Уайтселла. Через год у супругов родился сын Эван, а в 2008 году – дочь Элла.

Лорен Санчес с первым мужем и детьми в 2011 году / Фото Getty images

Тогда женщина занималась семьей и вела телевизионные проекты. Но в браке пара пробыла 13 лет, а после – развелась.

В промежутке 2018-2019 годов стало известно о том, что журналистка закрутила роман с Джеффом Безосом. С тех пор ее жизнь кардинально изменилась. Бизнесмен развелся с женой после 25 лет совместной жизни, а Лорен начала сверкать в изысканных брендовых нарядах. Она сопровождает любимого на элитных событиях, пользуется лучшими привилегиями жизни – летает частными самолетами, проводит отпуска на яхте мужа, которая стоит 500 миллионов долларов. Вероятно, Санчес прибегала также к услугам пластических хирургов и уколов красоты.

Лорен Санчес и Джефф Безос в 2019 году / Фото Getty images

В мае 2023 года пара официально обручилась. Миллиардер сделал предложение любимой на своей яхте во время путешествия по Европе. И хотя официальная свадебная церемония пройдет сегодня, в СМИ появилась информация, что влюбленные тайно поженились в США еще до роскошного празднования.

Что известно о свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Для празднования пара выбрала роскошную Венецию. Однако миллиардеру пришлось изменить место проведения свадьбы из-за протестов местных жителей, которые вышли на улицы с плакатами No Space For Bezos ("Безосу здесь не место").

СМИ пишут о двух вероятных местах проведения церемонии – яхта Безоса Koru или остров Сан-Джорджо-Маджоре, где есть историческая церковь и культурный центр.

Лорен Санчес и Джефф Безос / Фото из инстаграма Лорен Санчес

На свадьбу приглашены около 200 человек. В списке оказалось немало знаменитостей: Иванка Трамп, Джаред Кушнер, Карли Клосс, Крис Дженнер, Ким Кардашян, Кэти Перри. Вероятно, празднование посетят и Опра Уинфри, Билл Гейтс, Бейонсе и Jay-Z, Леонардо Ди Каприо, Ева Лонгория.

Праздник продлится три дня, а Санчес уже продемонстрировала роскошный наряд на гала-вечеринке.

Лорен Санчес / Фото Getty Images

Предполагают, что за три дня она может сменить около 27 образов. А вот основателю Amazon, Джеффу Безосу, такое празднование обойдется от 30 до 50 миллионов долларов.