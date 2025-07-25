В полупрозрачном платье без бюстгальтера: 55-летняя жена Джеффа Безоса поразила откровенным образом

Лорен Санчес, жена основателя Amazon Джеффа Безоса, часто попадает в заголовки СМИ благодаря своим ярким и порой провокационным образам. Так, недавно она привлекла внимание публики, появившись в откровенном полупрозрачном платье. К тому же Санчес решила обойтись без бюстгальтера, что активно теперь обсуждают в сети.

Ее с Джефом Безосом сфотографировали во время ужина в Сен-Тропе почти через месяц после их свадьбы в Венеции, пишет Show 24.

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Лорен надела платье-комбинацию от известного дизайнера Roberto Cavalli, которое сейчас стоит 102 тысячи гривен. Верх платья имеет леопардовый принт, а нижняя часть – зебровый. Эти два узора соединены кружевной вставкой. Также платье имеет открытую спину и асимметричный крой.



Платье, как у Лорен Санчес / Скриншот с сайта

Образ Санчес дополнили массивные золотые серьги, черные поборы с открытым носом и миниатюрная сумочка в тон.

В то же время Джефф Безос подобрал более сдержанный, но не менее элегантный образ: синяя бархатная рубашка, серые брюки, зеленые лоферы и солнцезащитные очки.



Лорен Санчес и Джефф Безос / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, накануне Лорен Санчес появилась на показе Balenciaga также в черном наряде.