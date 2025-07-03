С открытым декольте и без рукавов: Лорен Санчес впервые показала свое второе свадебное платье

Недавно в Венеции состоялась громкая свадьба журналистки Лорен Санчес и основателя Amazon Джеффа Безоса. Празднование длилось три дня, поэтому невеста успела сменить несколько свадебных образов.

На днях Лорен впервые показала второе свадебное платье, которое оказалось не менее эффектным, чем первое, но более откровенным. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу фотографа Германа Ларкина.

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Так, оба платья Санчес имели облегающий верх, переходящий в расклешенный низ и подчеркивающий изящную фигуру. В то же время второе платье отличалось открытым декольте, обнаженными плечами и отсутствием рукавов.

Свадебные платья Лорен Санчес / Фото Германа Ларкина

Что известно об основном свадебном платье Лорен Санчес

Невеста выбрала платье от Dolce & Gabbana, созданное специально для нее. Оно было пошито из тонкого итальянского кружева с нежными цветочными узорами, которые вручную апплицировали на ткань.

Образ Лорен был продуман до мельчайших деталей: переднюю часть платья украшали 180 пуговиц, каждая из которых была вручную обтянута шелковым шифоном. Образ дополняла фата, которую тоже вышивали вручную и украшали кружевными деталями. На нее ушло около 200 часов работы.

В общем, команда Dolce & Gabbana потратила более 900 часов ручного труда на этот наряд для Санчес.

Заметим, что накануне наша редакция писала, кем Лорен Санчес вдохновлялась, придумывая свое свадебное платье.