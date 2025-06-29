Изящное платье и минимум гламура: Лорен Санчес поразила сдержанным образом на свадьбе с Безосом

Свадьба миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес стала одним из самых обсуждаемых событий лета. Но больше всего внимания привлекло свадебное платье невесты.

Лорен подобрала элегантное, изящное и одновременно очень символичное платье от Dolce & Gabbana. Она рассказывала, что чувствует себя в нем как принцесса. Сообщает Show 24 со ссылкой на Vougue.

К теме Джефф Безос и Лорен Санчес поженились в Венеции: первые фото с роскошной свадьбы

На свадебной церемонии, состоявшейся 27 июня в Венеции, Лорен Санчес появилась в изысканном белоснежном платье с силуэтом "русалка". Оно нежно облегало фигуру невесты, расширяясь от колен и переходя в длинный шлейф. Платье было полностью украшено тонким кружевом, имело длинные рукава с прозрачными вставками и высокий воротник.

Завершала свадебный look Санчес длинная белая фата.

Лорен сделали гармоничную прическу – распущенные, немного собранные сверху волосы – и нежный легкий макияж.

Никакого лишнего гламура, как можно меньше косметики. Это часть моего нового этапа. Я хочу быть максимально естественной,

– отметила знаменитость.

Интересно, что сначала Санчес планировала надеть простое современное сексуальное платье, но впоследствии изменила свое мнение. Вдохновила ее актриса Софи Лорен – а именно ее свадебный образ в фильме 1958 года "Плавучий дом" (Houseboat).

На создание платья для Лорен Санчес мастера потратили 900 часов ручной работы. В том числе и потому, что от воротника до самого подола платья тянулись 180 крошечных пуговиц, обтянутых шелковым шифоном.

Свадебное платье Лорен Санчес / Фото из инстаграма жены Безоса

Заметим, что на гала-вечеринку перед свадьбой Лорен надела не менее эффектный наряд. Она появилась в золотистом кутюрном платье-корсете от Schiaparelli с цветочной вышивкой. Накануне наша редакция подробнее писала об этом образ невесты Джеффа Безоса.