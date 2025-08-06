Мадонна показалась в платье от украинского бренда. Певица выбрала его для фотосессии.

Серию соблазнительных фото она опубликовала в инстаграме, передает Show 24. Мадонна позировала в платье от украинского бренда Zhilyova.

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Мадонна устроила фотосессию, где показала в черном мини-платье. Свой образ она дополнила колготами и перчатками в тон, мехом и массивными украшениями. Певица обула туфли на каблуках, сделала яркий макияж и подкрутила волосы. Королева попмузыки позировала в полутемном помещении.

Мадонна носит черное платье Zhilyova Nina – единственное и неповторимое,

– говорится в заметке бренда.

Мадонна надела платье от украинского бренда / Фото из инстаграма певицы

Для справки! Бренд Zhilyova в 2014 году основала Валерия Жилева

Мадонна не впервые выбирает украинское

Заметим, что поп-звезда не впервые появляется в вещах от украинского бренда. Например, свое 66-летие Мадонна отпраздновала в шляпе от Руслана Багинского. Празднование происходило в столице Италии.

Руслан Багинский – дизайнер головных уборов и аксессуаров из Львова. Его бренд Ruslan Baginskiy популярен не только в Украине, но и среди мировых знаменитостей.