Звезде шоу "Взвешенные и счастливые" Магде Димид удалили орган после похудения на 65 кг

Финалистка 10-го сезона проекта "Взвешенные и счастливые" Магда Димид рассказала о серьезных проблемах со здоровьем после стремительного похудения. Через два дня после финальных съемок шоу девушка попала в больницу, где ей провели срочную операцию.

Об этом она рассказала в интервью Ксении Щербач. По словам Магды, которая сбросила в рамках проекта 65 килограммов, врачи были вынуждены срочно удалить ей желчный пузырь из-за образования камней.

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Вот что девушка рассказала о своём опыте:

Удалили желчный пузырь, потому что за шесть месяцев образовались камни. Я провела в больнице две недели, и снова куча ограничений в питании. Нельзя употреблять алкоголь, очень ограничено, нельзя жирного, жареного, сладкого.

Сначала Магда восприняла эту новость эмоционально, ведь надеялась вернуться к привычной жизни после полугода строгих ограничений на шоу. Однако впоследствии она изменила своё отношение к ситуации, расценив строгую пожизненную диету как дополнительный стимул поддерживать новую форму. Она призналась, что сомневалась, смогла бы сохранить результат без такого фактора.

Потом я подумала: окей, супер, это ещё одна страховка. Я просто буду всю жизнь худой. Бог понимал, что я не выдержу, какой бы сильной ни казалась. Теперь, когда я употребляю что-то из этого, мне просто становится физически плохо,

– подытожила звезда проекта.

Также финалистка шоу добавила, что пережила сильный стресс и эмоциональный срыв после расставания с бойфрендом, с которым познакомилась на христианском сайте знакомств. Тогда она больше всего боялась, что на фоне переживаний снова начнёт набирать вес.

Магда Димид / фото из Instagram

Что известно об участии Магды Димид в "Взвешенных и счастливых"?

Магда Димид стала финалисткой 10-го сезона популярного телепроекта о похудении. На телешоу девушке удалось достичь впечатляющих результатов – она избавилась от 65 килограммов лишнего веса и кардинально изменила свою внешность к финальному выпуску.

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