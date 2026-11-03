Спустя 18 лет после участия в шоу: Макс Барских вновь появится на "Фабрике звезд"

Макс Барских возвращается на "Фабрику звезд" спустя 18 лет после участия в проекте. Именно здесь начался его путь к популярности: в 2008 году певец стал участником второго сезона украинской "Фабрики звезд".

Теперь артист вновь появится на сцене шоу, но уже в другой роли – он станет специальным гостем восьмого выпуска и займет место в жюри. На этот раз участники будут исполнять его известные песни, а сам Барских будет оценивать их выступления, сообщает 24 Канал.

Музыкальный вечер "фабриканты" начнут с новых украиноязычных хитов Барских из концертной программы Open Air Fest "Сегодня имеет смысл". С этой программой певец этим летом выступал в разных городах Украины во время масштабного тура.

Особое внимание в выпуске уделят старым хитам артиста. Участники выбрали песни из разных периодов его творчества, которые в свое время выходили на русском языке, но до сих пор не имели официальных украиноязычных версий. "Фабриканты" самостоятельно перевели тексты, подготовили новые аранжировки и адаптировали композиции к собственному музыкальному стилю. Таким образом, хиты, на которых выросло целое поколение слушателей, обретут вторую жизнь.

Макс Барских с участниками новой "Фабрики звезд" / Фото пресс-службы артиста

Кроме того, Макс Барских разрешит участникам исполнять обновленные версии его песен на собственных концертах. Также эти композиции появятся на цифровых музыкальных платформах.

Для самого Барских это инвестиция в новое поколение украинской поп-музыки и еще один шаг в переосмыслении собственного музыкального наследия,

– отметила команда "Фабрики звезд".

Кстати, ранее мы рассказывали о том, где сейчас находятся победители всех предыдущих сезонов "Фабрики звезд".