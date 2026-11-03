Спустя 18 лет после участия в шоу: Макс Барских вновь появится на "Фабрике звезд"
Макс Барских возвращается на "Фабрику звезд" спустя 18 лет после участия в проекте. Именно здесь начался его путь к популярности: в 2008 году певец стал участником второго сезона украинской "Фабрики звезд".
Теперь артист вновь появится на сцене шоу, но уже в другой роли – он станет специальным гостем восьмого выпуска и займет место в жюри. На этот раз участники будут исполнять его известные песни, а сам Барских будет оценивать их выступления, сообщает 24 Канал.
Музыкальный вечер "фабриканты" начнут с новых украиноязычных хитов Барских из концертной программы Open Air Fest "Сегодня имеет смысл". С этой программой певец этим летом выступал в разных городах Украины во время масштабного тура.
Особое внимание в выпуске уделят старым хитам артиста. Участники выбрали песни из разных периодов его творчества, которые в свое время выходили на русском языке, но до сих пор не имели официальных украиноязычных версий. "Фабриканты" самостоятельно перевели тексты, подготовили новые аранжировки и адаптировали композиции к собственному музыкальному стилю. Таким образом, хиты, на которых выросло целое поколение слушателей, обретут вторую жизнь.
Кроме того, Макс Барских разрешит участникам исполнять обновленные версии его песен на собственных концертах. Также эти композиции появятся на цифровых музыкальных платформах.
Для самого Барских это инвестиция в новое поколение украинской поп-музыки и еще один шаг в переосмыслении собственного музыкального наследия,
– отметила команда "Фабрики звезд".
Кстати, ранее мы рассказывали о том, где сейчас находятся победители всех предыдущих сезонов "Фабрики звезд".