Через 18 років після участі в шоу: Макс Барських знову з'явиться на "Фабриці зірок"

Тепер артист знову з'явиться на сцені шоу, але вже в іншій ролі – він стане спеціальним гостем восьмого випуску та сяде в крісло журі. Цього разу учасники виконуватимуть його відомі пісні, а сам Барських оцінюватиме їхні виступи, передає 24 Канал.

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Музичний вечір "фабриканти" розпочнуть із нових україномовних хітів Барських із концертної програми Open Air Fest "Сьогодні має сенс". З нею співак цього літа виступав у різних містах України під час масштабного туру.

Особливу увагу у випуску приділять старим хітам артиста. Учасники обрали пісні з різних періодів його творчості, які свого часу вийшли російською мовою, але досі не мали офіційних україномовних версій. "Фабриканти" самостійно переклали тексти, підготували нові аранжування та адаптували композиції до власного музичного стилю. Тож хіти, на яких виросло ціле покоління слухачів, отримають друге життя.

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Макс Барських з учасниками нової "Фабрики зірок" / Фото пресслужби артиста

Крім того, Макс Барських дозволить учасникам виконувати оновлені версії його пісень на власних концертах. Також ці композиції з'являться на цифрових музичних платформах.

Для самого Барських це інвестиція в нове покоління української попмузики та ще один крок у переосмисленні власного музичного доробку– зазначила команда Фабрики зірок.

До речі, раніше ми розповідали про те, де зараз переможці усіх попередніх сезонів "Фабрики зірок".