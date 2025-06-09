У него была операция, – экс-супруга Макса Нелипы объяснила, получал ли он ранения

В начале 2025 года в сети появилась информация о том, что Максим Нелипа попал в больницу. Фаны тогда заподозрили, что защитник получил ранение. Бывшая жена актера объяснила, что именно произошло.

Тома Нелипа рассказала, что на самом деле Максим не получал ранения. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

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Бывшая жена Максима Нелипы рассказала, что у него была операция на зубах. Она призналась, что была недовольна сообщением брата Максима, Андрея.

Его забрали из части с высокой температурой, это не было ранение. У него была операция, пошла реакция и пришлось вырывать 4 – 5 зубов. То, как написал брат Макса, с такой подачей и ссылкой карточек... Я тогда с Максом поссорилась на эту тему, потому что мне это не понравилось,

– призналась Тома Нелипа.

Женщина призналась, что и до этого имела не лучшие отношения с братом Максима. Ее возмутило сообщение Андрея. По мнению Томы, во время войны средства нужны многим.

Контекст ситуации

В январе 2025 года брат Максима Нелипы сообщил, что защитник попал в больницу в Днепре, в отделение челюстно-лицевой хирургии, и перенес три операции. В сети некоторые восприняли его сообщение, словно актер получил ранение.

Поэтому Максим впоследствии вышел на связь и опроверг слухи о "тяжелом ранении". Он добавил, что течение болезни непростой, однако лечение точно будет успешным.

Напомним, в мае стало известно о гибели Максима Нелипы на войне. 23 мая с ним попрощались в Киеве.