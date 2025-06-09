Тома Неліпа розповіла, що насправді Максим не зазнавав поранення. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
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Колишня дружина Максима Неліпи розповіла, що в нього була операція на зубах. Вона зізналась, що була незадоволена дописом брата Максима, Андрія.
Його забрали з частини з високою температурою, це не було поранення. У нього була операція, пішла реакція і довелось виривати 4 – 5 зубів. Те, як написав брат Макса, з такою подачею і посиланням карток… Я тоді з Максом посварилась на цю тему, бо мені це не сподобалось,
– зізналась Тома Неліпа.
Жінка зізналась, що й до цього мала не найкращі стосунки з братом Максима. Її обурив допис Андрія. На думку Томи, у час війни кошти потрібні багатьом.
Контекст ситуації
- У січні 2025 року брат Максима Неліпи повідомив, що захисник потрапив до лікарні у Дніпрі, у відділення щелепно-лицевої хірургії, та переніс три операції. У мережі дехто сприйняв його допис, немов актор зазнав поранення.
- Через це Максим згодом вийшов на зв'язок та спростував чутки про "важке поранення". Він додав, що перебіг хвороби непростий, однак лікування точно буде успішним.
Нагадаємо, у травні стало відомо про загибель Максима Неліпи на війні. 23 травня з ним попрощалися в Києві.