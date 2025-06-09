Тома Неліпа розповіла, що насправді Максим не зазнавав поранення. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

До слова Росіяни намагаються залякати Віктора Розового: як зірка "Ліги сміху" поставив їх на місце

Колишня дружина Максима Неліпи розповіла, що в нього була операція на зубах. Вона зізналась, що була незадоволена дописом брата Максима, Андрія.

Його забрали з частини з високою температурою, це не було поранення. У нього була операція, пішла реакція і довелось виривати 4 – 5 зубів. Те, як написав брат Макса, з такою подачею і посиланням карток… Я тоді з Максом посварилась на цю тему, бо мені це не сподобалось,

– зізналась Тома Неліпа.

Жінка зізналась, що й до цього мала не найкращі стосунки з братом Максима. Її обурив допис Андрія. На думку Томи, у час війни кошти потрібні багатьом.

Контекст ситуації

У січні 2025 року брат Максима Неліпи повідомив, що захисник потрапив до лікарні у Дніпрі, у відділення щелепно-лицевої хірургії, та переніс три операції. У мережі дехто сприйняв його допис, немов актор зазнав поранення.

Через це Максим згодом вийшов на зв'язок та спростував чутки про "важке поранення". Він додав, що перебіг хвороби непростий, однак лікування точно буде успішним.

Нагадаємо, у травні стало відомо про загибель Максима Неліпи на війні. 23 травня з ним попрощалися в Києві.