Тома Нелипа рассказала, что на самом деле Максим не получал ранения. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

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Бывшая жена Максима Нелипы рассказала, что у него была операция на зубах. Она призналась, что была недовольна сообщением брата Максима, Андрея.

Его забрали из части с высокой температурой, это не было ранение. У него была операция, пошла реакция и пришлось вырывать 4 – 5 зубов. То, как написал брат Макса, с такой подачей и ссылкой карточек... Я тогда с Максом поссорилась на эту тему, потому что мне это не понравилось,

– призналась Тома Нелипа.

Женщина призналась, что и до этого имела не лучшие отношения с братом Максима. Ее возмутило сообщение Андрея. По мнению Томы, во время войны средства нужны многим.

Контекст ситуации

В январе 2025 года брат Максима Нелипы сообщил, что защитник попал в больницу в Днепре, в отделение челюстно-лицевой хирургии, и перенес три операции. В сети некоторые восприняли его сообщение, словно актер получил ранение.

Поэтому Максим впоследствии вышел на связь и опроверг слухи о "тяжелом ранении". Он добавил, что течение болезни непростой, однако лечение точно будет успешным.

Напомним, в мае стало известно о гибели Максима Нелипы на войне. 23 мая с ним попрощались в Киеве.