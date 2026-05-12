Семья Максима Нелипы, который погиб на фронте год назад, до сих пор не получает государственных выплат

Ровно год назад, 12 мая 2025-го, во время выполнения боевого задания погиб телеведущий и военнослужащий Максим Нелипа. Семья защитника до сих пор не получает государственных выплат.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал брат Нелипы Андрей.

Андрей Нелипа рассказал, что после гибели брата семья столкнулась с бюрократией. Родные телеведущего проживают большое горе и одновременно должны заниматься оформлением различных документов.

Брат Максима поделился, что во время оформлением документов семья увидела определенные проблемы в системе, с которыми до сих пор сталкиваются близкие павших украинских защитников.

Люди думают, что 15 миллионов автоматически получают все семьи погибших, но на самом деле это очень затянутая процедура с большим количеством проверок и документов. И многие семьи, в том числе и наша, пока ничего не получили,

– отметил Андрей.

Мужчина добавил, что существует сложный процесс проверок и согласований документов. В то же время он отметил, что семья не почувствовала негативного отношения со стороны представителей ТЦК, военного руководства или ритуальных служб.

Проблема в другом – в самой системе. Она построена так сложно и забюрократизирована, что фактически создает огромное количество преград,

– пояснил Нелипа.

Для справки! Максим Нелипа стал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения. Он был командиром разведывательного взвода в Сухопутных войсках. С телеведущим попрощались 23 мая 2025 года в Центре культуры и искусств КПИ, писало Еспресо TV. Его похоронили на Байковом кладбище.

Почему семья Максима Нелипы не может установить памятник?

Ранее Андрей Нелипа рассказал, что киевская власть до сих пор не может обеспечить унифицированный памятник, который делают для защитников за средства города. Дело в том, что телеведущий похоронен на Байковом кладбище, а не на специализированном секторе почетных захоронений.

Семья Нелипы решила установить памятник самостоятельно, однако для этого нужна немалая сумма – примерно 150 тысяч гривен. Так, брат военнослужащего открыл сбор средств.

Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова отреагировала на заявление Андрея, отметив, что попытается повлиять на ситуацию. Она попросила прощения у близких Нелипы.

Впоследствии бывшая жена Максима Нелипы, Тамара, раскритиковала его брата за сбор на памятник. Женщина предположила, что Андрей может собирать средства на собственные нужды, ведь не публикует отчетов.