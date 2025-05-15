Твоя улыбка – в нашей памяти, –украинские звезды с болью реагируют на гибель Максима Нелипы

Телеведущий, актер и защитник Максим Нелипа погиб на фронте. Его жена сообщила, что обстоятельства еще выясняются. Шоумен оставил свою профессию и стал на защиту Украины с марта 2022 года.

Украинские ведущие, журналисты, художники с болью реагируют на гибель Максима Нелипы, пишет Show 24. Они оплакивают потерю друга и коллеги и чтят его память.

Обратите внимание Шоумен, актер "Дизель шоу", защитник: чем был известен Максим Нелипа, погибший на фронте

Анатолий Анатолич

Шоумен показал видео, которое снял во время последней встречи с Максимом Нелипой.

Когда мы в последний раз виделись с тобой, мы пели, говорили и смеялись. И договаривались что снова увидимся. А я снимал эти видео для себя и не собирался это постить. Но... Вечная память, Максу. На щите, Герою,

– написал Анатолий Анатолич.

Константин Грубич

Журналист рассказал, что вместо своего нового фото в вышиванке решил опубликовать более уместный снимок – Максима Нелипы в форме. Он поделился, что не был близко знаком с бывшим коллегой.

Когда-то мне предлагали вести телевикторину, от которой вроде бы "устал" Нелипа. Я тогда отказался, потому что не видел себя таким уж шоуменом на потоке (это большой труд и отдельный талант) в чужом для меня формате. Но своей героической жизнью и смертью "шоумен" доказал "журналисту", что форматы могут меняться. Постоянными являются подлинность и смелость,

– подчеркнул Грубич.

Ирма Витовская-Ванца

Актриса рассказала, каким в ее памяти останется Максим Нелипа, и поблагодарила его за защиту.

Веселый, остроумный, сообразительный с невероятным чувством юмора. Макс, спасибо за защиту. Покойся, Герой,

– обратилась актриса к защитнику.

Леся Никитюк

Ведущая поделилась, что вместе с защитником в вечность отошла и часть детства того поколения, выросшего на его проектах и программах.

Максим Нелипа погиб в бою, а с ним и кусок нашего детства. Светлая память воину! Светлая память прекрасному телеведущему и актеру! Соболезнования семье и детям! Вечная слава Герою,

– написала ведущая.



Звезды о гибели Максима Нелипы / Фото из инстаграм-сториз

Юрий Журавель

Музыкант и художник посвятил новый рисунок Максиму Нелипе.

Человек-улыбка. Назарий Яремчук и Венсан Кассель в одном лице. Защита Украины – дело каждого. И он ценой своей жизни доказал, что артистам там не до пиара. Герои не умирают,

– подчеркнул Журавель.

Елена Филонова

"В бою погиб наш коллега, телеведущий Макс Нелипа. Не верю, тяжелая потеря. Мои искренние соболезнования родным и близким. Макс, твоя улыбка всегда будет в нашей памяти", – написала телеведущая.

Маричка Падалко

Ведущая поделилась снимком Максима Нелипы с фронта.

"Светлая память. Спасибо за защиту. Невозможно в это поверить", – добавила Падалко.

Тина Кароль



Звезды о гибели Максима Нелипы / Фото из инстаграм-сториз

Коля Серга



Звезды о гибели Максима Нелипы / Фото из инстаграм-сториз

Маша Ефросинина



Звезды о гибели Максима Нелипы / Фото из инстаграм-сториз