Бывшая жена Максима Нелипы, который погиб на фронте, впервые рассказала, почему они расстались

Тамара Нелипа впервые рассказала о разводе с телеведущим и защитником Максимом Нелипой. Как оказалось, это произошло еще до начала большой войны.

Пара развелась еще в 2020 году, но тогда не афишировала этого. После гибели Нелипы Тамара раскрыла причину их разрыва. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Тамара рассказала, что проблемы в их жизни с Максимом накапливались постепенно и с разных сторон. Среди ключевых факторов она называет смерть актрисы Марины Поплавской – близкой подруги Тамары и коллеги Максима по "Дизель шоу". Эта потеря сильно ударила по мужчине.

Макса это очень выбило из колеи. А нужно было работать, шутить, вести номера, сочинять тексты. А он говорил мне дома: "Я не могу шутить, я хочу плакать",

– рассказала экс-супруга Максима.

Параллельно, как признается Тамара, у Нелипы начался кризис среднего возраста: сомнения, разочарования, вопрос "что я сделал в жизни?". К этому добавились бытовые трудности: кредиты, вопросы с квартирой, стресс.

Несмотря на развод, Тамара и Максим сохранили теплые отношения. Они поддерживали связь ради детей – сына Артема и дочери Маши.

Мы собирались вместе – чаще Макс прибегал к нам каждую пятницу. Готовили ужины, смотрели с детьми фильмы. И уже, когда началась большая война, он тоже был у нас, мы провели вместе вечер. И очень тепло попрощались, когда в последний раз виделись,

– вспомнила Тамара.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Максим Нелипа присоединился к ВСУ, а его бывшая жена с детьми уехали в Израиль. Телеведущий погиб 12 мая во время выполнения боевого задания. Он служил в составе 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов – формирования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.