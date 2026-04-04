Такой кайф, – певица MamaRika откровенно рассказала, что помогает ей "держаться на плаву"

Несмотря на сложный период, который сейчас переживают украинцы, большинство продолжает работать, развиваться и поддерживать друг друга. В таких условиях едва ли не самым распространенным вопросом в разговорах стал простой, но искренний: "Как ты держишься?".

Каждый находит собственные источники силы и вдохновения. В то же время всегда интересно узнать об опыте других – особенно публичных людей, которые также проживают эти непростые времена вместе со всеми. Украинская певица MamaRika поделилась своим способом справляться со стрессом в эфире интеллектуально-развлекательного шоу "еПитання на Новому".

Вас также может заинтересовать Пойдет войной на Путина, – Василенко раскрыла тайные планы Моргенштерна возглавить Украину и Россию

Артистка спасается, погружаясь с головой в работу и семью.

В прошлом году не поднимала голову целый год, объездила очень много украинских городов – и маленьких, и больших. Такой кайф! Вдохновляет именно это. Не дает сломаться. Когда ты понимаешь, что можешь привезти немного праздника и музыки людям, то это супер,

– поделилась певица.

MamaRika добавила, что для нее особенно важен живой контакт со зрителями. Она в шутку заметила, что "в стоимость билета входят еще и объятия", ведь часто выходит в зал и взаимодействует с публикой непосредственно.

Мне очень важен тактильный контакт с людьми. Поэтому отдаю всю себя на концертах. Считаю, что украинская песня должна звучать несмотря ни на что и дарить людям радость,

– подчеркнула исполнительница.

MamaRika / Фото Нового канала

Кстати, певицу можно пригласить и на частные события – в частности, выступление MamaRika на корпоративе стоит 10 тысяч долларов. Об этом она рассказала в комментарии "Утру в большом городе".

