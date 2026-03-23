MamaRika раскрыла правду о "безопасном" Дубае: "Не разрешено говорить, что что-то не так"
- В конце февраля MamaRika застряла в Дубаъ из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке .
- Певица впервые описала свой опыт в ОАЭ, подчеркнув, что жителям не позволяют рассказывать об опасности, а лишь успокаивают, что все в порядке.
В конце февраля MamaRika поехала с сыном в Дубай на отдых. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке им пришлось временно остаться в ОАЭ.
К счастью, исполнительнице с сыном все же удалось вернуться в Украину, и на днях она побывала на премии MUZVAR AWARDS 2026 в Киеве. Там MamaRika пообщалась с журналисткой "Утра в большом городе" и рассказала о своем опыте пребывания в "безопасном" Дубае.
Певица объяснила, что в ОАЭ им не рассказывали об опасности, а лишь успокаивали, что все в порядке.
Люди в холле из отеля собирались и спрашивали, где укрытие. Они говорили: все хорошо, никаких укрытий не надо, идите в номера. У них немножко информационная утопия – они рассказывают какие-то хорошие новости, и им не разрешено говорить, что что-то не так,
– рассказала MamaRika.
MamaRika застряла в Дубае: что известно?
- Певица отправилась в Дубай вместе с сыном и друзьями, но отдых оказался совсем не таким, как планировалось. 28 февраля в регионе обострилась напряженность из-за начала военной операции США и Израиля против Ирана, что привело к обстрелам в странах Персидского залива.
- 1 марта MamaRika сообщила, что из-за ситуации в ОАЭ фактически застряла. По её словам, ночью в Дубае были слышны взрывы. Из-за постоянных изменений и отмены рейсов она несколько дней искала способ вернуться домой.
- Певица даже вынуждена была отложить первые концерты своего всеукраинского тура, запланированные на 7 и 8 марта в Южноукраинске и Николаеве.
- Только 9 марта она сообщила в инстаграме, что наконец вернулась в Украину вместе с сыном. MamaRika добавила, что дорога домой была непростой: поездка длилась три дня и проходила через Египет и Молдову, прежде чем они добрались до дома.