Певица MamaRika травмировала ногу: "Это серьезная история"
- Певица MamaRika травмировала колено, но все же выступила перед поклонниками, несмотря на рекомендации врачей прекратить концертную деятельность.
- Артистка выступала в бандаже и без каблуков, во избежание ухудшения надрыва связки колена.
Украинская певица MamaRik серьезно травмировалась, однако все равно вышла на сцену к своим поклонникам. Артистка выступила в городе Долинская.
После чего рассказала о самочувствии. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу MamaRika.
Так, по словам исполнительницы, она травмировала колено. MamaRika не рассекретила, когда именно это произошло, но рассказала, что врачи рекомендовали ей прекратить концертную деятельность. Впрочем, она приняла выйти на сцену, поскольку выступление уже было запланировано давно. Певица старалась как можно меньше делать резких движений и не прыгать, чтобы не навредить себе.
Скажу, что это была одна из самых трудных задач в моей жизни – сдерживать себя на лайве, вы знаете, как я это люблю и как всегда несется! Но надрыв связки колена – это серьезная история. Поэтому работала в бандаже, без каблуков впервые. Эти концерты – сплошной риск, но я просто не могла не приехать к вам, люди мои,
– отметила исполнительница.
Кто еще из украинских звезд недавно травмировался?
- Во время выступления на фестивале "Поколение" у Виталия Козловского выскочила коленная чашечка. Уже после концерта стало понятно, что травма достаточно серьезная – певец должен был пройти полуторамесячный курс восстановления, в который входили физиотерапия, уколы и специальные упражнения.
- Не обошлось без травм и у хореографа Амадора Лопеса. Во время выступления он повредил руку. Реабилитация оказалась длительной, но сейчас артист снова активно работает.