Співачка MamaRika травмувала ногу: "Це серйозна історія"
- Співачка MamaRika травмувала коліно, але все ж виступила перед шанувальниками, незважаючи на рекомендації лікарів припинити концертну діяльність.
- Артистка виступала в бандажі і без каблуків, щоб уникнути погіршення надриву зв'язки коліна.
Українська співачка MamaRik серйозно травмувалася, проте все одно вийшла на сцену до своїх шанувальників. Артистка виступила у місті Долинська.
Після чого розповіла про самопочуття. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку MamaRika.
Так, за словами виконавиці, вона травмувала коліно. MamaRika не розсекретила, коли саме це сталося, але розповіла, що лікарі рекомендували їй припинити концертну діяльність. Утім, вона прийняла вийти на сцену, оскільки виступ вже був запланований давно. Співачка намагалася якомога менше робити різких рухів і не стрибати, щоб не нашкодити собі.
Скажу, що це було одне з найважчих завдань в моєму житті – стримувати себе на лайві, ви знаєте, як я це люблю та як завжди несеться! Але надрив зв'язки коліна – це серйозна історія. Тому працювала в бандажі, без каблуків вперше. Ці концерти – суцільний ризик, але я просто не могла не приїхати до вас, люди мої,
– зазначила виконавиця.
Хто ще з українських зірок нещодавно травмувався?
- Під час виступу на фестивалі "Покоління" у Віталія Козловського вискочила колінна чашечка. Уже після концерту стало зрозуміло, що травма досить серйозна – співак мав пройти півторамісячний курс відновлення, до якого входили фізіотерапія, уколи та спеціальні вправи.
- Не обійшлося без травм і в хореографа Амадора Лопеса. Під час виступу він пошкодив руку. Реабілітація виявилася тривалою, але нині артист знову активно працює.