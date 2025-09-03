Українська співачка MamaRik серйозно травмувалася, проте все одно вийшла на сцену до своїх шанувальників. Артистка виступила у місті Долинська.

Після чого розповіла про самопочуття. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку MamaRika.

До теми На тлі чуток про вагітність: чоловік MamaRika розсекретив, чи чекають вони на другу дитину

Так, за словами виконавиці, вона травмувала коліно. MamaRika не розсекретила, коли саме це сталося, але розповіла, що лікарі рекомендували їй припинити концертну діяльність. Утім, вона прийняла вийти на сцену, оскільки виступ вже був запланований давно. Співачка намагалася якомога менше робити різких рухів і не стрибати, щоб не нашкодити собі.

Скажу, що це було одне з найважчих завдань в моєму житті – стримувати себе на лайві, ви знаєте, як я це люблю та як завжди несеться! Але надрив зв'язки коліна – це серйозна історія. Тому працювала в бандажі, без каблуків вперше. Ці концерти – суцільний ризик, але я просто не могла не приїхати до вас, люди мої,

– зазначила виконавиця.



Співачка MamaRika травмувала ногу / Скриншот з інстаграм-сторіс

