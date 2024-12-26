Тепер він розкрив подробиці про свій стан. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Так, за словами Амадора, після інциденту він втратив чутливість руки та здатність нею рухати. Наразі Лопес не відчуває три пальці та проходить медикаментозне лікування.

Дуже довга реабілітація, дуже багато ліків, уколів. Я був у лікарні, крапельниці… Це жахливо… Просто треба терпіння. Мене госпіталізували, я був три дні в лікарні. Кажу, що післязавтра поїду, а вони мені, що нікуди ти не поїдеш. Я чекав, сидів для того, щоб поїхати й далі працювати для нашої перемоги,

– зазначив хореограф.

Зараз артист продовжує активно працювати.

Зауважимо, днями чоловік Наталки Денисенко, військовослужбовець Андрій Федінчик, переніс складну операцію. Актриса розповіла, що тепер на нього чекає тривалий і складний процес реабілітації, який, як очікується, триватиме кілька місяців. Втім, акторка поки не повідомила про те, яка саме це була операція і що сталося з її коханим.