Вперше Юлія розповіла подробиці про їхні стосунки з партнером. Як виявилося, пара не перебуває в офіційному шлюбі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Верби.

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Блогерка розповіла, що з обранцем вони не планують одружуватися.

Мені це нічого не змінює. Йому теж. Я не хочу міняти документи ніякі… За 5 років може знову по-іншому буду думати. Просто, на мою думку, офіційний момент не грає ніякої ролі. Люди або щасливі разом, або ні. Або люблять одне одного, або ні,

– поділилася Вербинець.

Зараз пара перебуває у цивільному шлюбі.

Ми не розписані й не в шлюбі, тому прізвище в мене моє, а Розочка має татове прізвище тобто Костіне,

– зазначила Юлія.

Для довідки! Цивільний шлюб – це спільне проживання чоловіка та жінки між якими склалися відносини, що притаманні подружжю, без реєстрації шлюбу в органах ДРАЦС.

Інфлюенсерка також висловилась про весілля. Вона пояснила, що під час війни не хоче влаштовувати гучне святкування.

Мені здається, вона (війна – 24 Канал) не закінчиться ніколи. Вже 11 років. У війну я не хочу таке весілля, я хочу цілу ніч, хочу з палатками. Хотіла в Україні. Короче, а в 30 років (наприклад) я вже не знаю, чи таке захочу,

– зауважила Юля.

Юля Верба розповіла про свої стосунки / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, коханий зробив пропозицію Вербі 1 жовтня 2023 року. Тоді блогерка-мільйонниця зізналася, що зовсім не очікувала стати нареченою у 20 років і говорила, що хоче весілля з музиками, проте зараз її плани змінилися.