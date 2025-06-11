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Show24 Мировые знаменитости "Найкрасивіший чоловік у світі": фото переможця, який здобув престижний статус
11 июня, 13:28
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"Самый красивый мужчина в мире": кто победил в престижном конкурсе красоты и как он выглядит

Мария Касий
Основні тези
  • Юль Мессиан из Испании стал победителем международного конкурса красоты Man of the World 2025.
  • Второе место занял мексиканец Израиль Сьерра, третье – представитель Таиланда.
  • Юль Мессиан – спортсмен и модель, получивший образование физиотерапевта.
  • На своей странице он делится фотографиями с тренировок, популяризируя здоровый образ жизни.

В Филиппинах прошел международный конкурс красоты Man of the World 2025. Стало известно, кто получил почетный титул и корону победителя.

Триумфатором и "Самым красивым мужчиной в мире" стал Юль Мессиан из Испании. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на страницу конкурса красоты.

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Прошлогодний победитель Серхио Азуага после объявления результатов передал почетную корону представителю Испании. Юль Мессиан – спортсмен и модель.

Шаг к величию. Мой первый проход как самого красивого мужчины мира – момент гордости и достижения цели. Это больше, чем титул – это миссия. Слушаем сердца, живем с честью и поднимаем мир вместе,
– прокомментировал победу Юль Мессиан.


Юль Мессиан / Фото из инстаграма конкурса

Второе место на конкурсе занял мексиканец Израиль Сьерра, третье место – представитель Таиланда. В топ-5 также вошла Чехия и Панама.

Что известно о "Самом красивом мужчине в мире 2025"

Юль Мессиан родом из одного из городков Испании. Он учился на физиотерапевта, однако сейчас чаще работает моделью и снимается в фотосессиях, посещает конкурсы красоты, дефилирует на подиумах мировых брендов.

На своей странице парень показывает снимки и видео с тренировок, пропагандируя здоровый образ жизни.