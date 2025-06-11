"Самый красивый мужчина в мире": кто победил в престижном конкурсе красоты и как он выглядит
- Юль Мессиан из Испании стал победителем международного конкурса красоты Man of the World 2025.
- Второе место занял мексиканец Израиль Сьерра, третье – представитель Таиланда.
- Юль Мессиан – спортсмен и модель, получивший образование физиотерапевта.
- На своей странице он делится фотографиями с тренировок, популяризируя здоровый образ жизни.
В Филиппинах прошел международный конкурс красоты Man of the World 2025. Стало известно, кто получил почетный титул и корону победителя.
Триумфатором и "Самым красивым мужчиной в мире" стал Юль Мессиан из Испании. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на страницу конкурса красоты.
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Прошлогодний победитель Серхио Азуага после объявления результатов передал почетную корону представителю Испании. Юль Мессиан – спортсмен и модель.
Шаг к величию. Мой первый проход как самого красивого мужчины мира – момент гордости и достижения цели. Это больше, чем титул – это миссия. Слушаем сердца, живем с честью и поднимаем мир вместе,
– прокомментировал победу Юль Мессиан.
Юль Мессиан / Фото из инстаграма конкурса
Второе место на конкурсе занял мексиканец Израиль Сьерра, третье место – представитель Таиланда. В топ-5 также вошла Чехия и Панама.
Что известно о "Самом красивом мужчине в мире 2025"
Юль Мессиан родом из одного из городков Испании. Он учился на физиотерапевта, однако сейчас чаще работает моделью и снимается в фотосессиях, посещает конкурсы красоты, дефилирует на подиумах мировых брендов.
На своей странице парень показывает снимки и видео с тренировок, пропагандируя здоровый образ жизни.