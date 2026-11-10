"Чувство страха деформировано": жена Буданова впервые рассказала о последствиях тяжелого отравления

Супруга бывшего главы ГУР Кирилла Буданова Марианна впервые откровенно поделилась подробностями своего выздоровления после отравления тяжелыми металлами. Женщина призналась, что до сих пор испытывает последствия инцидента, а также прокомментировала ход расследования в отношении виновных.

Отвечая на вопрос о собственной безопасности и страхе за жизнь, Марианна Буданова объяснила особенности мышления своей семьи. Поскольку она с мужем тесно связана с военным делом, их восприятие угроз существенно отличается от гражданского. Об этом Марианна рассказала в свежем интервью "Тур со звездами" на Люкс FM.

Мы – семья офицеров, и я хочу сказать вам, что ощущение страха деформировано. На самом деле не стоит брать с нас пример, потому что это уникальные, скажем так, такие эмоции, которые я не желаю никому пережить,

– поделилась Марианна.

Процесс реабилитации был довольно сложным, и определенные проблемы со здоровьем остаются актуальными и сегодня. Супруга Буданова выразила огромную благодарность украинским медикам, которые буквально вытащили ее с того света.

До сих пор, не буду вдаваться в подробности, но нюансы есть. Именно благодаря украинским врачам, нашим специалистам, меня вылечили и поставили на ноги, и я им безмерно благодарна. И до сих пор мы с ними идем тесно по этой жизни,

– рассказала она.



Марианна Буданова с мужем / Фото из открытых источников

Что касается поиска злоумышленников, организовавших покушение, Буданова проявила максимальную сдержанность. Она отказалась раскрывать детали следствия, сославшись на тайну расследования.

Этот вопрос я обойду, потому что этим занимаются соответствующие специализированные компетентные органы, и я лично не могу раскрывать эту тайну,

– говорит Буданова.

В то же время она добавила, что личности уже установлены, и в отношении них в рамках закона ведутся соответствующие действия. Как известно, Кирилл Буданов с женой вместе уже более 10 лет. Ранее Буданов рассказал, является ли он подкаблучником.