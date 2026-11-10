Show24 Украинские звезды "Чувство страха деформировано": жена Буданова впервые рассказала о последствиях тяжелого отравления
10 ноября, 14:50
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Обновлено - 16:05, 10 ноября

"Чувство страха деформировано": жена Буданова впервые рассказала о последствиях тяжелого отравления

Юлия Бражник

Супруга бывшего главы ГУР Кирилла Буданова Марианна впервые откровенно поделилась подробностями своего выздоровления после отравления тяжелыми металлами. Женщина призналась, что до сих пор испытывает последствия инцидента, а также прокомментировала ход расследования в отношении виновных.

Отвечая на вопрос о собственной безопасности и страхе за жизнь, Марианна Буданова объяснила особенности мышления своей семьи. Поскольку она с мужем тесно связана с военным делом, их восприятие угроз существенно отличается от гражданского. Об этом Марианна рассказала в свежем интервью "Тур со звездами" на Люкс FM.

Мы – семья офицеров, и я хочу сказать вам, что ощущение страха деформировано. На самом деле не стоит брать с нас пример, потому что это уникальные, скажем так, такие эмоции, которые я не желаю никому пережить,
– поделилась Марианна.

Процесс реабилитации был довольно сложным, и определенные проблемы со здоровьем остаются актуальными и сегодня. Супруга Буданова выразила огромную благодарность украинским медикам, которые буквально вытащили ее с того света.

До сих пор, не буду вдаваться в подробности, но нюансы есть. Именно благодаря украинским врачам, нашим специалистам, меня вылечили и поставили на ноги, и я им безмерно благодарна. И до сих пор мы с ними идем тесно по этой жизни,
– рассказала она.


Марианна Буданова с мужем / Фото из открытых источников

Что касается поиска злоумышленников, организовавших покушение, Буданова проявила максимальную сдержанность. Она отказалась раскрывать детали следствия, сославшись на тайну расследования.

Этот вопрос я обойду, потому что этим занимаются соответствующие специализированные компетентные органы, и я лично не могу раскрывать эту тайну, 
– говорит Буданова.

В то же время она добавила, что личности уже установлены, и в отношении них в рамках закона ведутся соответствующие действия. Как известно, Кирилл Буданов с женой вместе уже более 10 лет. Ранее Буданов рассказал, является ли он подкаблучником.