Участница "Холостяка" заявила о давлении и угрозах от команды Тараса Тополи
- Журналистка Маричка Довбенко заявила о давлении от команды Тараса Тополи из-за интервью на ее ютуб-канале.
- Команда Тополи угрожает заблокировать ютуб-канал Довбенко и подать на нее в суд.
Журналистка и блогерша Маричка Довбенко заявила о давлении от команды солиста группы АНТИТИЛА Тараса Тополи. Она отметила, что зафиксировала все угрозы и обнародует их, если это не прекратится.
Соответствующее заявление Довбенко опубликовала на своей странице в инстаграме.
Маричка Довбенко сообщила, что команда Тараса Тополи пытается заблокировать интервью с артистом на ее ютуб-канале. Журналистка получила сообщение, что на видео подали жалобу за нарушение конфиденциальности.
По словам Довбенко, команда солиста группы АНТИТИЛА также угрожает заблокировать ее ютуб-канал, подать в суд, уничтожить ее программу и имя.
Эти угрозы были высказаны в мою сторону в ультимативной форме, чтобы заставить удалить ряд частей из интервью или полностью все видео. Как независимая журналистка, я отказалась это делать, поскольку все, сказанное гостем во время записи, было в здравом уме и добровольно,
– подчеркнула Маричка.
Довбенко отметила, что если давление не остановится, то будет считать его препятствием своей журналистской деятельности, и добавила, что опубликует все зафиксированные угрозы.
Заметим, что Маричка Довбенко создала авторскую программу "Глаза в глаза". Интервью с Тарасом Тополей вышло на ютуб-канале журналистки в понедельник, 6 апреля.
Кто такая Маричка Довбенко?
Напомним, ранее Маричка Довбенко вела программу "В постели". Среди ее гостей были Алексей Арестович, Елена Тополя, Сергей Жадан, Роман Кравец, Евгений Клопотенко и другие.
Блогерша участвовала в 13 сезоне реалити-шоу "Холостяк", в котором главным героем был ветеран войны Александр Терен, однако он попрощался с Довбенко на первой вечеринке.