Представляла Украину на Евровидении в 2014: где сейчас Мария Яремчук

Мария Яремчук – дочь легендарного украинского певца Назария Яремчука. Она пошла по стопам отца и также стала певицей, однако сцена для девушки стала настоящим вызовом.

Мария Яремчук родилась в Черновцах. Ее мать стала второй женой для Назария. От первого брака у артиста родилось двое сыновей – Дмитрий и Назарий. Во втором союзе родилась Мария. К слову, девочку певец так назвал в честь своей покойной мамы. После смерти звездного отца отношения между детьми испортились, а сегодня они почти не общаются. Узнавайте в материале Show24, почему Мария боится сцены, что стало причиной неудачных отношений со старшими братьями и где певица сейчас.

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Певческая карьера и участие в Евровидении

Мария училась в Киевской академии эстрадного и циркового искусства и Черновицком университете. В юном возрасте, 19 лет, она пришла на проект "Голос страны" и стала участницей команды Александра Пономарева. На последних этапах исполнительница заняла четвертое место.

Мария Яремчук – "Край" ("Голос страны"): смотрите видео онлайн

Но Яремчук на этом не остановилась. К примеру, на конкурсе "Новая волна" Мария взяла "бронзу" и забрала все специальные награды. Тогда она сняла первый клип, где исполнила русскоязычную песню под названием "Со мной снова".

Тогда певица решила покорить сцену Нацотбора, чтобы поехать на Евровидение. В 2013 году она заняла пятое место, но уже через год получила счастливый билет на певческий конкурс.

Мария Яремчук представляла Украину с песней Tick-Tock. Певица получила 113 баллов и заняла 6 место.

Мария Яремчук – Tick-Tock: смотрите видео онлайн

В этом году Украину на Евровидении будет представлять группа Ziferblat. Коллектив выступит в первом полуфинале – 13 мая.

Награда от Азарова и исчезновение со сцены

В 2012 году исполнительница получила от экс-премьера Николая Азарова награду "за продвижение украинской музыки". По неизвестным причинам тогда Мария сказала, что хотела бы поддержать "Партию регионов" на предстоящих выборах.

Такая реакция поразила публику и сторонников певицы. Более того, тогда даже встал вопрос, поедет ли Яремчук на Евровидение от Украины. Артистка сделала заявление, что она – "аполитичная", а желание поддержать партию – это всего лишь попытка объединить Восток и Запад.

В 2017 году Мария выпустила клип "Ти в мені є" и ушла со сцены.

Мария Яремчук – "Ти в мені є": смотрите видео онлайн

Певица также рассказала, что она психологически здоровый человек, но когда выходила на сцену, то у нее начинались панические атаки. Мария Яремчук обращалась ко многим психоаналитикам, но они не смогли ей объяснить причину внутреннего дискомфорта.

Я не стесняюсь это сказать. Были случаи, когда я вообще не смогла выйти на сцену. Для меня это очень странно, потому что я всегда рвалась на сцену, а потом каждый выход стал как маленькая смерть – личная Голгофа, когда немеет тело и тебе хочется бежать, а твоя команда тебя выпирает на сцену,

– отметила Яремчук.

Тогда она подчеркивала, что та Мария Яремчук, какой ее видят на экране – это вообще не тот человек, какой она есть. И все же исполнительница обещала представить новый проект, возможно, в стиле рок.

Личная жизнь

Мы уже упоминали, что теплых отношений с братьями от первого брака отца у Марии не сложились. В целом известно не так много, но после смерти Назария нужно было делить наследство. Как говорили сыновья звездного отца, они почти все оставили сестре, а сейчас довольно редко общаются.

А как складывается любовная сфера Яремчук – тема, которая окутана сплошной тайной. И все же в мае прошлого года публика узнала, что Мария стала мамой. У нее родился сын.

Тогда в соцсетях появилось видео, где женщина демонстрирует округлый животик, а в прессе утверждали, что этот ролик Мария опубликовала на частной странице, за которой следят только самые близкие.

Мария Яремчук стала мамой / Скриншот с видео

Как оказалось, именно Черновицкий перинатальный центр сообщил СМИ конфиденциальную информацию о факте появления ребенка Марии на свет, пола малыша и его имени.

Мария Яремчук отреагировали на слухи о ее материнстве / Скриншот из инстаграм-сторис

Интересно, что тогда распространились слухи, якобы Александр Пономарев стал отцом ребенка. И артист не стал молчать на такие заявления.

Интересно, отцом стал... Пять лет Маричку не видел, а сколько услышал о себе нового! Я даже не знаю, как реагировать на это, потому что мне неудобно перед мужем Марички,

– сказал певец.

В то же время Александр Пономарев признался, что действительно сблизился с семьей Марии Яремчук. Он стал крестным отцом ее первенца.



В то же время исполнительница возмущена сплетнями о том, что отцом ее первенца якобы стал певец Александр Пономарев. Она опровергла слухи, подчеркнув, что ей неудобно перед его женой.

Также артистка вспомнила и о своем сводном брате, который рассказал об их "специфическом общении". По словам Яремчук, она с ним очень редко виделась, поэтому не понимает его претензии в свою сторону.

Видите ли, не поздравила его, когда у него родились дети. Откуда я должна была знать это, Дима? Мы не общались никогда. Он годами забирал роялти с папиных песен, мне ни копейки не перепадало, а теперь я ему еще и должна,

– заявила артистка.

Где сейчас Мария Яремчук

С тех пор как артистка заявила, что уходит со сцены, она впервые появилась в публичном пространстве после начала полномасштабной войны. Мария продемонстрировала проукраинскую позицию, осудив российскую агрессию и поддержав сборы на помощь ВСУ.

В 2023 году Яремчук вернулась на сцену. Она выступила на сцене Евровидения, которое проходило под именем Украины в Великобритании. Певица выступала вместе со Златой Дзюнькой и OTOY. Артисты исполнили попурри украинских песен и стихов под названием Music Unites Generations (Музыка объединяет поколения). А сама же Мария спела легендарную песню своего отца – "Родина".

Мария Яремчук, Злата Дзюнька, OTOY – Music Unites Generations: смотрите видео онлайн

В конце мая того же года певица выпустила новую песню "Щит и меч" и снова исчезла из публичного пространства. 8 августа 2024 года в прокат вышел фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты", и появился альбом перепевов Re: Yaremchuk. Киноленту спродюсировала Мария.

"Яремчук: Несравненный мир красоты" (официальный трейлер): смотрите видео онлайн

Певица призналась, что с рождением сына пока не планирует возвращаться на сцену.