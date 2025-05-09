Золотистое платье с символическим значением: украинка поразила национальным костюмом для "Мисс мир"
- Мария Мельниченко, "Мисс Украина 2024", представляет Украину на конкурсе "Мисс мира" в Индии в костюме "Душа земли. Хранительница жизни".
- Костюм выполнен в золотистых тонах с символическими элементами, такими как объемная вышивка в виде колосьев, прозрачная накидка и корона, каждый из которых имеет глубокое символическое значение, подчеркивая женскую силу и плодородие.
"Мисс Украина 2024" Мария Мельниченко отправилась в Индию на конкурс красоты "Мисс мира". Украинка выйдет на международную сцену в эффектном образе под названием "Душа земли. Хранительница жизни".
Она показала его поклонникам и рассказала о смыслах, которые там спрятаны. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Марии Мельниченко.
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Символический образ Марии для "Мисс мира 2025" пронизан глубоким символизмом. Главной темой костюма стала пшеница – символ продовольственной миссии Украины как одной из главных житниц мира.
Этот костюм – не просто о красоте. Это чествование женщины как хранительницы жизни, которая несет в себе плодородие, силу, мягкость и несокрушимость одновременно. Она – символ того, как из зерна рождается жизнь, надежда и новое будущее,
– говорится в посте Мельниченко.
Мария Мельниченко / Фото из ее инстаграма
Дизайн наряда продуман до мельчайших деталей: золотистый оттенок ткани символизирует богатство украинской земли, объемная вышивка в виде колосьев и россыпь зерен по платью – метафора щедрости и животворности нашей природы. Прозрачная накидка олицетворяет степной ветер и безграничность украинских полей. Завершает образ солнечная корона из колосков – воплощение не только солнца, но и женской силы, что оберегает, лечит и направляет к возрождению.
Что известно о представительнице Украины на "Мисс мира-2025"
- Марии Мельниченко всего 20 лет. Девушка родом из Киева, более двух лет работает в сфере моделинга и неоднократно появлялась в рекламных кампаниях известных отечественных брендов.
- Девушка совмещает карьеру с обучением на 4-м курсе Государственного Налогового Университета. Мария ведет активный образ жизни: 10 лет посвятила бально-спортивным танцам, регулярно занимается теннисом, катается на лыжах и сноуборде.
- К тому же обладательница титула "Мисс Украина 2024" активно поддерживает благотворительные инициативы и военные сборы.