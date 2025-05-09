Золотистое платье с символическим значением: украинка поразила национальным костюмом для "Мисс мир"

"Мисс Украина 2024" Мария Мельниченко отправилась в Индию на конкурс красоты "Мисс мира". Украинка выйдет на международную сцену в эффектном образе под названием "Душа земли. Хранительница жизни".

Она показала его поклонникам и рассказала о смыслах, которые там спрятаны. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Марии Мельниченко.

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Символический образ Марии для "Мисс мира 2025" пронизан глубоким символизмом. Главной темой костюма стала пшеница – символ продовольственной миссии Украины как одной из главных житниц мира.

Этот костюм – не просто о красоте. Это чествование женщины как хранительницы жизни, которая несет в себе плодородие, силу, мягкость и несокрушимость одновременно. Она – символ того, как из зерна рождается жизнь, надежда и новое будущее,

– говорится в посте Мельниченко.

Мария Мельниченко / Фото из ее инстаграма

Дизайн наряда продуман до мельчайших деталей: золотистый оттенок ткани символизирует богатство украинской земли, объемная вышивка в виде колосьев и россыпь зерен по платью – метафора щедрости и животворности нашей природы. Прозрачная накидка олицетворяет степной ветер и безграничность украинских полей. Завершает образ солнечная корона из колосков – воплощение не только солнца, но и женской силы, что оберегает, лечит и направляет к возрождению.

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