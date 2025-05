Интересно, что есть артисты, которые дважды одерживали победу на Евровидении и вошли в историю песенного конкурса. Это ирландский певец Джонни Логан и шведская певица Лорин. Что об этом известно, расскажет Show 24.

Джонни Логан

Ирландский певец и композитор Джонни Логан победил на Евровидении в 1980 году с песней What's Another Year? В 1987 году он снова принял участие в песенном конкурсе и выиграл второй раз, название его победной песни – Hold Me Now.

Кстати, в 1992 году Ирландию на Евровидении представляла Линда Мартин. Певица выступала с песней Why Me?, которую написал Джонни Логан, и одержала победу. Так он получил прозвище "Мистер Евровидение".

Джонни Логан / Фото из инстаграма певца

Лорин

Шведская певица марокканско-берберского происхождения Лорин также дважды выигрывала Евровидение. В 2012 году она представляла Швецию на песенном конкурсе, который проходил в столице Азербайджана Баку. Артистка выступала с песней Euphoria, по результатам голосования она набрала 372 балла.

В 2023 году Лорин во второй раз приняла участие в Евровидении с композицией Tattoo. Песенный конкурс принимал город Ливерпуль, что в Англии. Певица снова одержала победу. Кстати, тогда в социальных сетях заметили сходство победной песни Лорин с треком Мики Ньютон "В плену", который вышел в 2005 году.

В этом году от нашей страны в Базеле выступит группа Ziferblat с песней Bird of Pray, поэтому желаем ребятам успеха и победы!