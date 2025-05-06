Умерла Мария Микицей – украинская поэтесса и журналистка
- Умерла украинская поэтесса и журналистка Мария Микицей в возрасте 59 лет после борьбы с тяжелой болезнью.
- Она была частью "Станиславского феномена", группы писателей из Ивано-Франковска.
Известная прикарпатская журналистка и поэтесса Мария Микицей умерла в возрасте 59 лет. Она долгое время боролась с тяжелой болезнью.
О потере сообщили близкие Марии Микицей на ее фейсбук-странице, передает Show 24
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Мария Микицей была представительницей "Станиславского феномена" – группы писателей, которые определяли себя к названию своего города – Ивано-Франковск.
С грустью сообщаем, что сегодня отошла в вечность известная украинская поэтесса, журналистка, представительница "Станиславского феномена", любящая мама и тетя, которая годами без отчаяния боролась с тяжелым недугом. Ее творчество остается с нами как свет, как голос, как наполненная тишина, как память,
– сообщили близкие Марии Микицей.
Панихида памяти Марии Микицей состоится во вторник, 6 мая, в Доме грусти. Церемония прощания с поэтессой – в среду, 7 мая.
Мария Микицей / Фото из фейсбука Марии Микицей
Что известно о Марии Микицей
- Мария Микицей родилась в Ивано-Франковске, училась на физическом факультете в Киевском государственном университете. Является автором сборников верлибров (нерифмованных стихов) – "Саламандра" (2001), "В тени шафранов" (2006), "Инфра" (2014), поэтической книги "Плетиво" (2018). Также издавала прозу, книги для детей и для взрослых.
- Мария Микицей была участницей поэтических чтений и многих литературных международных фестивалей. Стала лауреатом городской премии имени Ивана Франко в области литературы и журналистики.
- Поэтесса печаталась во многих журналах и антологиях. Ее стихи переводили на разные языки и попадали в международные журналы.