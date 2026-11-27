Участница 12-го сезона популярного романтического реалити-шоу "Холостяк" Марина Голд поделилась радостной новостью – она ждет второго ребенка.

Блогерша ошеломила поклонников радостной новостью о пополнении в семье всего через год после того, как впервые стала мамой. Свой округлившийся животик девушка продемонстрировала на личной странице в инстаграме.

Сейчас Марина вместе со своим любимым мужем, трафик-менеджером Иваном Доманецким, воспитывает дочь Мишель, которая недавно отпраздновала свой первый день рождения. Пара официально оформила отношения и сыграла свадьбу 4 апреля 2025 года в солнечном Малибу, где влюбленные живут и сейчас.

Марина Голд с дочерью и мужем / Фото со страницы в инстаграме m.domanetska

Блогерша откровенно призналась, что крепкая семья для нее всегда была на первом месте. Марина мечтала о как минимум двух детях, поэтому они с любимым решили не откладывать вторую беременность надолго. Женщина объяснила, что рождение первенца придало им уверенности в собственных силах. К тому же ее жизненные ориентиры и подходы к воспитанию полностью совпадают с мнением мужа, что значительно облегчает родительство.

Мы решились на второго ребенка. Спасибо за поздравления… Конечно, двое маленьких детей немного разного возраста, требующих много внимания, – это нелегкая задача. Но что же легко? Большая семья – это труд, иметь хороший доход – это труд, все требует времени и сил,

– поделилась своими мыслями блогерша.

Она добавила, что они решили направить свое время и энергию на воспитание детей, так сказать, одним махом. По словам звезды реалити-шоу, братику или сестричке будет гораздо интереснее взрослеть и играть вместе, если разница в возрасте между ними окажется минимальной.

Марина Голд с мужем / Фото со страницы в инстаграме m.domanetska

Интересно, что этот период оказался богат приятными переменами и для других участниц проекта. В частности, победительница того же 12-го сезона "Холостяка" Екатерина Лозовицкая также готовится к материнству: модель вскоре впервые станет мамой и уже даже успела рассекретить пол своего будущего малыша.