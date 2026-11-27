Щасливою новиною про поповнення блогерка приголомшила шанувальників усього через рік після того, як уперше стала мамою. Свій округлий животик дівчина продемонструвала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Зараз Марина разом із коханим чоловіком, трафік-менеджером Іваном Доманецьким, виховує донечку Мішель, яка нещодавно відсвяткувала свій перший день народження. Пара офіційно оформила стосунки та зіграла весілля 4 квітня 2025 року в сонячному Малібу, де закохані мешкають і зараз.

Марина Голд з донькою та чоловіком / Фото з інстаграм-сторінки m.domanetska

Блогерка відверто зізналася, що міцна родина для неї завжди була на першому місці. Марина мріяла про щонайменше двох дітей, тож вони з коханим вирішили не відкладати другу вагітність надовго. Жінка пояснила, що народження первістка додало їм впевненості у власних силах. До того ж її життєві орієнтири та підходи до виховання повністю збігаються з думкою чоловіка, що значно полегшує батьківство.

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Ми наважились на другу дитинку. Дякуємо за привітання… Звісно, двоє маленьких дітей трохи різного віку з високими потребами уваги – це нелегке завдання. Але що легко? Велика сім'я – це труд, мати гарний дохід – це труд, все потребує часу і сил– поділилася думками блогерка.

Вона додала, що вони вирішили спрямувати свій час та енергію у виховання дітей, так би мовити, одним махом. За словами зірки реаліті, братику чи сестричці буде набагато цікавіше дорослішати та бавитися разом, якщо різниця у віці між ними виявиться мінімальною.

Марина Голд з чоловіком / Фото з інстаграм-сторінки m.domanetska

Цікаво, що цей період виявився багатим на приємні зміни й для інших учасниць проєкту. Зокрема, переможниця того ж 12 сезону "Холостяка" Катерина Лозовицька також готується до материнства: модель незабаром уперше стане мамою і вже навіть встигла розсекретити стать свого майбутнього малюка.