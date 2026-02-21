Где сейчас самая известная бандуристка Украины – Марина Круть

Марину Круть также знают под сольным проектом KRUTЬ. Сегодня, 21 февраля, бандуристке исполнилось 30 лет.

Родом девушка из Хмельницкого. Уже в 7 лет начала делать первые шаги в музыке, а в 9 – написала первую песню. Марина училась в местной музыкальной школе по классу бандура, а потом поступила в музыкальный колледж имени Владислава Зарембы. 24 Канал расскажет, что известно о жизни музыкантки и хочет ли представлять Украину на Евровидении.

От "Х-Фактора" до Нацотбора на Евровидение

В 15 лет начала зарабатывать первые деньги. А чтобы оплатить запись первого альбома, поехала на работу аж в Китай.

Впоследствии появился сольный проект под названием KRUTЬ. Ее творчество является особенной, ведь песни создает самостоятельно вместе с живым звучанием бандуры.

KRUT – "Цвету с тобой": слушайте песню онлайн

Тогда музыкантка начала заявлять о себе на различных телевизионных проектах. В 2017 году пришла на кастинг восьмого сезона "Х-Фактора" и получила четыре "да" от судей. В финал ей пройти не удалось, однако Марина точно запомнилась публике.

Марина Круть – Hallelujah (Х-Фактор 8): смотрите видео онлайн

Следующим талант-шоу стал "Голос страны". Круть попала в команду Дмитрия Монатика.

Марина Круть – Creep ("Голос страны" 9 сезон): смотрите видео онлайн

Впоследствии дважды становилась участницей Национального отбора на Евровидение. В 2023 году она написала песню "Колыбельная", которая поразила всех. Тогда певица по результатам голосования заняла второе место.

KRUTЬ – "Колыбельная" (Нацотбор на Евровидение-2023): смотрите видео онлайн

Осенью 2025 года исполнительница в подкасте "Звучит!" рассказала, что после Нацотбора в 2023 году отправилась в Испанию, где не просто завела полезные знакомства, но и еще начала там развивать свою карьеру.

У нее поинтересовались, планирует ли снова участвовать в Нацотборе.

Не хочу давать прямого ответа, но скажу так, что, мне кажется, что я уже слишком травмирована и очень уязвима из-за любых конкурсов. Мне в жизни этого хватило. Я пережила много таких тяжелых, трансформационных событий за последние годы. И признаюсь честно, я не уверена, что готова, что у меня есть ресурс на еще один Нацотбор. А во-вторых, я не вижу смысла в этом сейчас для себя. Типа мне хватает всего,

– откровенно ответила певица.

К сожалению, в жизни Марины произошла серьезная трагедия. 24 мая 2024 года погибла ее близкая подруга – Ирина Цыбух. Она играла и пела на кладбище для нее, ведь погибшая хотела, чтобы на ее прощании звучали украинские песни.

Круть и сегодня продолжает посещать могилу подруги, также выступает для бойцов на передовой и в больницах.

Krutь и Ирина Цыбух – Contra spem spero!: смотрите видео онлайн

Личная жизнь

Бандуристка в публичном пространстве довольно редко высказывается о личном. В 2024 году она рассказывала, что ее последние отношения завершились, ведь парень уехал за границу незаконно. Марина не скрывала, что болезненно проживала этот период, ведь человек был близок ее сердцу.

Я просто разошлась, потому что понимаю, что мы даже будем в разных контекстах жить. Мы не сможем. Я буду просыпаться от тревоги, а он будет просыпаться от снега, например,

– выловилась певица.

KRUTЬ поделилась, что не смогла поехать за границу вместе с любимым, поскольку это противоречит ее принципам.

Тогда же в интервью Маше Ефросининой откровенно говорила, что пока не вступает в серьезные отношения из-за депрессии, она хочет сама решить свои проблемы.

По мнению певицы, любимый человек сможет решить ее проблемы временно, но не искоренит их полностью. Марина считает, что когда начнет лучше относиться к себе, то отношения обязательно появятся в жизни.

Марина Круть / Фото из фейсбука артистки

И уже летом 2025 года исполнительница заинтриговала изменениями в личной жизни. В интервью Маричке Падалко призналась, что у нее есть мужчина, который не является военнослужащим и не живет в Киеве. Но на все нужно время, ведь сейчас их разделяет расстояние.

Где сейчас Марина Круть?

Известно, что бандуристка живет в Украине, а также развивает музыкальную карьеру за рубежом. В августе 2025 года присоединилась к программе Spotify Equal. Ее фото висело на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке среди других мировых артисток.