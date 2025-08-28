Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что подает в суд на солиста группы АНТИТЕЛА Тараса Тополю. Она обвинила певца в мошенничестве и в очередной раз поставила под сомнение его службу.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук Безуглой.

Читайте также Тарас Тополя откровенно рассказал, что его удивило во время сотрудничества с Владимиром Зеленским

Подаю на Тараса Тополю в суд за мошенничество – это раз. Второе – готовлю запрос, где и как он проходил службу, и нет ли там такого же случая, как у Шабунина с "командировкой". Уверена, что есть. Концерты и тусовки во время войны сами себя не проведут. Но одним СИЗО, а другим ОП,

– написала Марьяна Безуглая.

Народный депутат сравнила Тополю с экс-главой Луганской ОГА Сергеем Гайдаем, который является фигурантом по делу о коррупции по закупке дронов и РЭБ, и назвала его "посредственным певцом, который порешал".

Важно! Что известно о коррупционной схеме читайте по ссылке.

Но в конце концов карма – не простое слово, а важный символ причинно-следственной связи. Гайдая карма уже настигла неплохо. Жаль только, что руководство государства таких подпускает, ведь они марают его своей слизью и показывают неразборчивость связей,

– добавила она.

Марьяна Безуглая о Тарасе Тополе / Скриншот из фейсбука народного депутата

Что этому предшествовало?