28 серпня, 10:28
Мар'яна Безугла подає до суду на Тараса Тополю

Марія Примич
  • Мар'яна Безугла подає в суд на Тараса Тополю, звинувативши його в шахрайстві та поставивши під сумнів його службу.
  • Вона порівняла Тополю з Сергієм Гайдаєм, фігурантом корупційної справи, і висловила критику на адресу державного керівництва.

Народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що подає до суду на соліста гурту АНТИТІЛА Тараса Тополю. Вона звинуватила співака у шахрайстві й вкотре поствила під сумнів його службу.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук Безуглої. 

Подаю на Тараса Тополю в суд за шахрайство – це раз. Друге – готую запит, де і як він проходив службу, і чи немає там такого ж випадку, як у Шабуніна з "відрядженням". Впевнена, що є. Концерти й тусовки під час війни самі себе не проведуть. Але одним СІЗО, а іншим ОП, 
– написала Мар'яна Безугла. 

Народна депутатка порівняла Тополю з ексочільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм, який є фігурантом у справі про корупцію щодо закупівлі дронів і РЕБ, і назвала його "посереднім співаком, який порішав". 

Але врешті-решт карма – не просте слово, а важливий символ причинно-наслідкового зв'язку. Гайдая карма вже наздогнала непогано. Жаль тільки, що керівництво держави таких підпускає, адже вони марають його своїм слизом і показують нерозбірливість зв'язків, 
– додала вона. 

Мар'яна Безугла про Тараса Тополю / Скриншот з фейсбуку народної депутатки

Що цьому передувало?

  • Нагадаємо, внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 23 червня постраждала квартира Тараса і Олени Тополі, де тоді жінка перебувала разом з братом і племінником. Наразі житло відновлюють.

  • Мар'яна Безугла назвала руйнування квартири співака "кармою" і звинуватила його у фейковій службі. 

  • Після цього соліст гурту АНТИТІЛА відкрив збір на психіатричну допомогу народній депутатці. 

  • Днями Тополя повідомив, що Безугла відмовилась проходити лікування, тож зібрані кошти передадуть на підтримку дітей загиблих бійців 130-го батальйону. Крім того, співак подав на неї до суду за наклеп. 