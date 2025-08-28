Народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що подає до суду на соліста гурту АНТИТІЛА Тараса Тополю. Вона звинуватила співака у шахрайстві й вкотре поствила під сумнів його службу.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук Безуглої.

Подаю на Тараса Тополю в суд за шахрайство – це раз. Друге – готую запит, де і як він проходив службу, і чи немає там такого ж випадку, як у Шабуніна з "відрядженням". Впевнена, що є. Концерти й тусовки під час війни самі себе не проведуть. Але одним СІЗО, а іншим ОП,

– написала Мар'яна Безугла.

Народна депутатка порівняла Тополю з ексочільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм, який є фігурантом у справі про корупцію щодо закупівлі дронів і РЕБ, і назвала його "посереднім співаком, який порішав".

Важливо! Що відомо про корупційну схему читайте за посиланням.

Але врешті-решт карма – не просте слово, а важливий символ причинно-наслідкового зв'язку. Гайдая карма вже наздогнала непогано. Жаль тільки, що керівництво держави таких підпускає, адже вони марають його своїм слизом і показують нерозбірливість зв'язків,

– додала вона.

Мар'яна Безугла про Тараса Тополю / Скриншот з фейсбуку народної депутатки

Що цьому передувало?