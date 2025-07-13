Безуглая сделала скандальное заявление о Майкле Щуре и Илларионе Павлюке: они ответили депутату

Народный депутат Марьяна Безуглая отличилась очередным скандальным заявлением. На этот раз она вспомнила тележурналиста Майкла Щура и писателя Иллариона Павлюка, которые стали на защиту Украины во время войны.

Безуглая высказалась о службе мужчин. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее фейсбук-страницу.

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Марьяна Безуглая написала, что "необычные" люди, которые мобилизовались в начале полномасштабного вторжения, якобы не думали, что война затянется и считают свою жизнь ценнее жизни "обычных мобилизованных".

Здесь справедливо вспомнить подшефных медийщиков, которые застряли между этическим, правильным выбором и страхом отправки на фронт,

– добавила народный депутат.

Безуглая высказалась о службе Майкла Щура, Иллариона Павлюка и даже основателя "UAnimals" Александра Тодорчука. Народный депутат, в частности, отметила, что тележурналист якобы "служит в Минобороны" и "присоединился к PR-машине" министра обороны Украины Рустема Умерова.

Похожая история с Илларионом Павлюком, украинским писателем, автором проницательной книги "Я вижу, вас интересует тьма", который занял должность начальника Управления прессы и информации МОУ, хотя я его лично предупреждала о тьме в МОУ. Уже около двух лет Илларион клепает весь тот форумный образ Умерова и Минобороны, терпит д*билизм медийщиков Сырского и слушается Кирилла Тимошенко,

– написала Марьяна Безуглая.

В то же время народный депутат заявила, что уважает вышеупомянутых людей.

Марьяна Безуглая о Майкле Щуре и Илларионе Павлюке / Скриншот с фейсбука

Скандальное заявление Марьяны Безуглой / Скриншот из фейсбука

Майкл Щур и Илларион Павлюк ответили Безуглой

Майкл Щур и Илларион Павлюк ответили Марьяне Безуглой, назвав ее слова ложью.

Майкл Щур: "Я не занимаюсь медийкой Министерства обороны с мая 2024 года. После прихода Кирилла Тимошенко я передал свои обязанности и проекты, которые мы вели, новой команде и "вышел в распоряжение" (пошел искать новое место службы). С ноября 2024 года я служу в одном из подразделений ТрО. Место службы никак не связано с коммуникациями".

Илларион Павлюк: "Если кто-то пропустил: я давно уже не в Министерстве обороны, передал все дела, связанные с Управлением прессы и информации МОУ еще в апреле 2024 года и к коммуникационной сфере уже не возвращался, чем очень рад. Сейчас служу совсем в другом подразделении".

Напомним, ранее Марьяна Безуглая оскандалилась заявлением о Тарасе Тополе. Когда квартира лидера группы АНТИТИЛА пострадала в результате российского обстрела столицы, она назвала это "кармой".