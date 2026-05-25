Не теряла надежды, – известная блогерша Марьяна Гутак сообщила о беременности
Известная украинская блогерша Марьяна Гутак сообщила о беременности. Они с мужем ждут рождения первенца.
Радостной новостью Гутак поделилась на своей странице в инстаграме.
Марьяна Гутак опубликовала видео, где показалась с округлым животиком. В руках она держит снимок УЗИ. Рядом муж блогерши, Иван Дырив. Он нежно целует жену и держит ее за животик.
Вы знаете, что два года назад я потеряла ребенка. Поэтому этот рассказ я посвящаю всем женщинам, в которых в жизни также была такая потеря. Когда вы думали, что дальше может не быть, или будет очень трудно. Когда в сердце была невероятная боль, мысль о несправедливости, мысли: "почему так?", "почему именно со мной?". Я прожила все это и ни разу не теряла надежды,
– призналась Гутак.
Блогерша добавила, что через два года произошло чудо – она снова забеременела. Сейчас Марьяна не рассекретила пол ребенка, но отметила, что они с мужем уже ее любят.
В комментариях под заметкой люди поздравляют Марьяну и Ивана с будущим пополнением:
- "Боже мой! Поздравляем вас. Легкой беременности!"
- "Какая замечательная новость. Поздравляю вас! Легкой беременности и здоровья".
- "Я плачу, какое это счастье. Обнимаю вас".
- "Наши самые искренние поздравления семье Дыривых. Пусть этот ребенок украсит этот мир".
- "Подарок судьбы. Поздравляю вас".
Реакция сети на беременность Марьяны Гутак / Скриншоты из инстаграма
Марьяна Гутак потеряла ребенка
В инстаграм-сториз Марьяна Гутак рассказала, что полтора года назад узнала о беременности. Но на 8 неделе блогерша почувствовала сильную боль внизу живота, поэтому пошла делать УЗИ.
Врачи сказали Марьяне и ее мужу, что у ребенка остановилось сердцебиение, что стало шоком для влюбленных, поэтому они поехали к другим врачам, но слышали от них то же самое.
Этот день Гутак называет самым болезненным в своей жизни.