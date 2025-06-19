После ночей в метро: Маша Ефросинина призналась, почему не вывозит сына за границу

Украинская телеведущая Маша Ефросинина вместе с 10 летним сыном Сашей живет в Киеве. После начала полномасштабного вторжения парень некоторое время провел за границей, но уже полтора года остается в Украине.

Мария объяснила, почему не вывозит Сашу за границу, чтобы он был в безопасности. Об этом она написала в отдельном посте после массированной комбинированной атаки россиян на Киев. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ефросининой.

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В публикации телеведущая призналась, что часто задает себе вопросы: "Маша, почему ты здесь?", особенно в сложные ночи, когда вместе с сыном прячется от ракетных атак россиян в метро. Несмотря на страх и опасность, она отвечает себе просто: "Потому что здесь моя жизнь".

Трудно поверить, но я совсем не чувствовала её, находясь полгода в Германии. Задыхалась в Польше, когда навещала Сашу с мамой... Это действительно очень интересно, как большое вторжение распаковало мою связь с Киевом и Украиной. Я здесь будто понимаю, зачем живу,

– отметила телеведущая.

Она добавила, что не раз слышала вопросы о безопасности своего сына и советы вывезти его из страны. Однако решение оставить Сашу в Украине было взвешенным.

Я впервые за полтора года, как перевезла Сашу в Киев, спросила его: "Котенок, ты хочешь снова поехать?". И он сказал: "Если ты обещаешь, что мы при любой тревоге будем спускаться в метро, то нет, не хочу! Потому что здесь ты и папа. Здесь моя любимая школа, друзья, вкусная еда и баскетбол",

– написала знаменитость.

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