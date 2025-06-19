Марія пояснила, чому не вивозить Сашка за кордон, аби він був в безпеці. Про це вона написала в окремому дописі після масованої комбінованої атаки росіян на Київ. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Єфросиніної.

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У публікації телеведуча зізналася, що часто ставить собі запитання: "Маша, чому ти тут?", особливо в складні ночі, коли разом із сином ховається від ракетних атак росіян у метро. Попри страх і небезпеку, вона відповідає собі просто: "Бо тут моє життя".

Важко повірити, але я зовсім не відчувала його, перебуваючи пів року в Німеччині. Задихалася у Польщі, коли навідувала Сашка із мамою. Це дійсно дуже цікаво, як велике вторгнення розпакувало мій зв’язок з Києвом та Україною. Я тут ніби розумію, навіщо живу,

– зазначила телеведуча.

Вона додала, що не раз чула запитання про безпеку свого сина і поради вивезти його з країни. Однак рішення залишити Сашка в Україні було зваженим.

Я вперше за півтора року, як перевезла Сашка в Київ, спитала його: "Котенятко, ти хочеш знов поїхати?". І він сказав: "Якщо ти обіцяєш, що ми при будь-якій тривозі спускатимемося в метро, то ні, не хочу! Бо тут ти й тато. Тут моя улюблена школа, друзі, смачна їжа й баскетбол",

– пояснила знаменитість.

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