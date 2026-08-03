Нас много поили: Маша Ефросинина показала поездку в горы на старом ЗИЛе

Украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина отправилась в путешествие по горам. Звезда показала экстремальное транспортное средство, на котором ей пришлось добираться, и рассказала о важной социальной миссии своей поездки.

В своем инстаграме Маша Ефросинина поделилась снимками из поездки в совершенно удивительный мир гор. Телеведущая рассказала, что по дороге на каждой остановке они "подозрительно много поели".

Маша Ефросинина / фото из инстаграма

Впоследствии причина такого постоянного угощения стала понятна: довезти команду до места назначения должен был старый грузовик ЗИЛ. Знаменитость отметила, что грузовик оказался того же года выпуска, что и она сама.

Маша Ефросинина показала ЗИЛ / фото из инстаграма

Поездку в кабине такого транспорта Ефросинина с юмором назвала "настоящим люксом".

Маша Ефросинина показала поездку в горах / фото из инстаграма

Главной целью этого путешествия стал визит в самую высокогорную школу Украины. Как рассказала телеведущая, местные дети из окрестных сел вынуждены идти пешком по 5–6 километров, преодолевая путь через лес, снег и наводнения.

Маша Ефросинина в горах / фото из инстаграма

Несмотря на такие сложные условия, ученики имеют большое желание учиться и даже побеждают на олимпиадах. Ефросинина подчеркнула, что все дети очень светлые, воспитанные и вежливые. Завуч этого учебного заведения работает там уже 36 лет.

Маша Ефросинина со школьниками / фото из инстаграма

В то же время школа столкнулась с серьезной проблемой – ее хотят закрыть из-за неполных классов. В этом году количество школьников сократилось с 56 до 22 учеников, поскольку почти все уехали с родителями за границу. Телеведущая назвала такую ситуацию настоящей бедой для местных детей, которые стремятся получать образование на родной земле.

Маша Ефросинина и сама недавно отпустила свою старшую дочь Нану во взрослую жизнь, поделившись в сети фото с ее выпускного в Испании, где девушка закончила магистратуру.