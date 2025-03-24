Маша Ефросинина поделилась редкими кадрами с мужем-военным: "Мой Тимур"

Маша Ефросинина не часто делится в соцсетях кадрами со своим мужем Тимуром из-за того, что он служит в ВСУ. В то же время на днях телеведущая все же выставила их совместную фотографию.

Тимур Хромаев вернулся на некоторое время с фронта домой. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Маши Ефросининой.

Не пропустите Страшная несправедливость, – народный артист Иво Бобул резко высказался о своей пенсии

Так, телеведущая поделилась совместным фото с любимым и сыном Александром. Звездная семья сделала селфи. Правда, на этой фотографии не было дочери Марии и Тимура, Наны, вероятно, девушка сейчас за границей.

Хромаев приехал в Киев по случаю дня рождения. 23 марта ему исполнилось 50 лет.

Ты сегодня рядом со мной и Сашей, и это самый большой подарок для меня, о котором я только могла мечтать. Праздник твой, а подарок мне – в этом весь ты... С тобой я до сих пор чувствую себя той юной девочкой на Ялтинской набережной в момент нашей первой встречи. Не представляю жизни, в которой тебя нет: ни в 25, ни в 45, ни в 70, ни в 100 лет. Потому что ты – моя скала! Ты – моя защита. Ты – мой покой. Ты – мой Тимур,

– обратилась к любимому Ефросинина.

Она добавила, что уже несколько лет хочет организовать для мужа праздник на день рождения, однако "эти годы привели нашу жизнь к обстоятельствам, сильнее нас, обстоятельств, в которых нам не до праздников, что их мы так любили делать".

Что известно о службе мужа Маши Ефросининой в ВСУ