Маша Ефросинина поделилась редкими кадрами с мужем-военным: "Мой Тимур"
- Маша Ефросинина поделилась редким фото с мужем Тимуром Хромаевым.
- Он вернулся с фронта домой, чтобы отпраздновать свой 50-й день рождения с семьей.
Маша Ефросинина не часто делится в соцсетях кадрами со своим мужем Тимуром из-за того, что он служит в ВСУ. В то же время на днях телеведущая все же выставила их совместную фотографию.
Тимур Хромаев вернулся на некоторое время с фронта домой. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Маши Ефросининой.
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Так, телеведущая поделилась совместным фото с любимым и сыном Александром. Звездная семья сделала селфи. Правда, на этой фотографии не было дочери Марии и Тимура, Наны, вероятно, девушка сейчас за границей.
Хромаев приехал в Киев по случаю дня рождения. 23 марта ему исполнилось 50 лет.
Ты сегодня рядом со мной и Сашей, и это самый большой подарок для меня, о котором я только могла мечтать. Праздник твой, а подарок мне – в этом весь ты... С тобой я до сих пор чувствую себя той юной девочкой на Ялтинской набережной в момент нашей первой встречи. Не представляю жизни, в которой тебя нет: ни в 25, ни в 45, ни в 70, ни в 100 лет. Потому что ты – моя скала! Ты – моя защита. Ты – мой покой. Ты – мой Тимур,
– обратилась к любимому Ефросинина.
Она добавила, что уже несколько лет хочет организовать для мужа праздник на день рождения, однако "эти годы привели нашу жизнь к обстоятельствам, сильнее нас, обстоятельств, в которых нам не до праздников, что их мы так любили делать".
Что известно о службе мужа Маши Ефросининой в ВСУ
- Тимур Хромаев поступил в ВСУ в первые недели полномасштабного вторжения России.
- В апреле 2024 года Маша Ефросинина призналась, где служит ее муж-военный. Тимур тогда был командиром роты в 112-й отдельной бригаде территориальной обороны Киева. Его специализация – радиоэлектронная борьба, в частности противодействие вражеским системам связи и разведки.
- Осенью того же года стало известно, что Хромаев занимает должность заместителя командира роты.
- Известно, что военный выполнял боевые задачи на Запорожском направлении, а также ездил в служебные командировки на стратегические объекты по всей Украине.