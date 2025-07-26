Маша Ефросинина показала, как вырос ее сын: уютные фото с отдыха в Испании
- Маша Ефросинина поделилась теплыми семейными фотографиями с отдыха в Испании, показывая, как вырос ее сын Александр.
- Фотографии получили много положительных комментариев от друзей и поклонников.
Ведущая Маша Ефросинина находится на отдыхе в Испании вместе с детьми. Она поделилась очаровательными фото с сыном Александром и показала, как он вырос.
Маша Ефросинина обнародовала теплые семейные кадры на своей странице в инстаграме. Об этом пишет Show 24.
К слову Когда перчатки сняты: лучшие фото Александра Усика с детьми
Телеведущая показала уютные фото, которые сделала вместе с сыном Александром во время отдыха в Марбелье. Она поделилась, что ее дети заметно выросли. На отпуске в Испании они много общались и делали планы на будущее.
Маша Ефросинина появилась на фото в полупрозрачном летнем платье длины макси молочного цвета. Образ ведущей дополняла коричневая сумка, стильная соломенная шляпа и солнцезащитные очки.
Саша позировал перед камерой в белых шортах и футболке поло.
Мои дети выросли. Они впервые дали мне по-настоящему отдохнуть. Мы много говорили, планировали и мечтали..
– поделилась Маша Ефросинина.
Маша Ефросинина с сыном / Фото из инстаграма Маши Ефросининой
Друзья и поклонники засыпали Машу Ефросинину и ее сына теплыми словами и комплиментами.
- "Люблю вас! Замечательные";
- "Такой у вас Саша красивый";
- "Фотки просто огонь";
- "Круто, когда ребенок вырастает до того возраста, когда с ними можно общаться на разные темы и планировать всевозможные события";
- "Светлые фото. Такие теплые";
- "Это неоценимо – иметь такие возможности разговаривать, быть рядом с детьми! Потому что время идет, они так быстро развиваются, меняются и хочется успеть быть рядом".
Напомним, Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев воспитывают двоих детей – дочь Нану и сына Александра. Дочке недавно исполнился 21 год. Несмотря на популярность звездной мамы, девушка сознательно избегает медийности, поэтому почти не появляется на странице ведущей.