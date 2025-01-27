Ефросинина шокировала признанием, что ее домогался режиссер в 18-летнем возрасте: "Хотелось блевать"

Общественный деятель и инфлюенсер Маша Ефросинина призналась, что пережила домогательство от режиссера во время работы в своем первом телевизионном шоу. По словам женщины, тогда она не думала, что когда-то расскажет об этом публично.

Ефросинина не хотела, чтобы об этом узнала съемочная группа. Более того, боялась, что подозрения возникнут у ее подруги, которая была влюблена в режиссера, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм ифлюенсерки.

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Маша Ефросинина поделилась, что тогда она была 18-летней студенткой и искала работу. Ее подруга работала на одном телевизионном шоу и предложила, чтобы инфлюенсерка заработала немного денег на должности администратора.

А продюсер проекта видит во мне необычную для телевидения, живую и веселую энергию, нестандартную для ведущей внешность (я ярко крашусь, имею невероятно аппетитные формы и ношу глубокое декольте на свой шестой размер). Поэтому меня сажают в кадр на суперэпизодическую роль – принимать звонки от телезрителей,

– вспомнила Ефросинина.

Идея продюсера не понравилась режиссеру шоу, поэтому на репетициях и эфирах для Маши начался "ад". Мужчина демонстративно игнорировал ее или же наоборот адресовал на съемочной площадке при других людях. Тогда Ефросинина не понимала такого "почти брезгливого" отношения к себе.

После этого общественный деятель стремилась не раздражать режиссера, когда продолжался съемочный процесс, "чтобы избежать очередного публичного унижения". Кроме того, Маша Ефросинина не хотела, чтобы ее уволили из проекта. Ведь на зарплату она могла арендовать маленькую квартиру-гостинку.

Маша Ефоосинина рассказала о домогательствах со стороны режиссера

Затем режиссер начал делать так, чтобы они с Машей были наедине. Происходили дополнительные читки сценария, чтобы она "не позорила шоу", репетиция по сценической речи и мастерству.

Так он начал меня трогать. И однажды взял за шею и впился в мои губы своим мерзким, вонючим от сигарет ртом, пробивая мои сжатые зубы своим длинным шершавым языком. Параллельно пытаясь залезть мне под трусики своими засохшими пальцами. Хотелось блевать. Я сбежала. Никому ничего не сказала,

– рассказала инфлюенсерка.

Через полторы недели шоу закрыли. Маша Ефросинина не знает причины, но считает, что это "суперфартовое" стечение обстоятельств для нее. Общественный деятель подчеркнула, что женщины, которые пережили изнасилование, домогательства или принудительный секс из-за манипуляции, – не виноваты, "всегда виноват обидчик".

Также она отметила, что "жертвы в основном молчат, потому что не хотят ретравматизации и позорных обвинений", с которыми сталкиваются женщины, которые признаются, что пережили насилие.