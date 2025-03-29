Маша Ефросинина кардинально сменила имидж и взорвала сеть новым образом

Маша Ефросинина неожиданно показалась поклонникам в другом образе. Новые фотографии звезды вызвали бурную реакцию фанов и звездных друзей.

Украинская ведущая решилась на эксперимент со своим цветом волос. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

К слову Маша Ефросинина поделилась редкими кадрами с мужем-военным: "Мой Тимур"

Маша Ефросинина опубликовала серию фото, где позирует с длинными белокурыми волосами. Очевидно, ведущая примерила парик.

Звезда призналась, что на это перевоплощение ее вдохновил любимый фильм "Малена" с Моникой Белуччи. Ее героиня проходит трагическую трансформацию и в конце становится блондинкой.

Давно мечтала стать блондинкой... Каждой из нас, девушки, хватает поводов для трансформаций в эти годы, и они намного глубже, чем просто сменить цвет волос. Для этого есть парики. Хотя эксперимент мне понравился! Это стоило того, чтобы понять, что внутри я брюнетка,

– поделилась телеведущая.

Маша Ефросинина в новом образе / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Поклонники обсуждают новый образ телеведущей и делятся мыслями, какой цвет волос подходит ей больше. А звездные друзья и коллеги делятся впечатлениями:

Елена Кравец: "Роскошная"

Юлия Санина: "Ого, вау";

Иванна Онуфрийчук: "Красиво очень! Но нет, все равно не могу воспринять тебя такой";

Андрей Черепущак (Галицкая Дева): "Какой бы ты образ на себя не примеряла, ну просто находка";

Тарас Цимбалюк: "Вау";

Диана Глостер: "Роскошная".

Добавим, украинские звезды не боятся изменений во внешности. На днях жена Виктора Павлика сделала пластическую операцию. Екатерина перенесла ментопластику, что изменила вид ее подбородка. Это уже в третий раз она решилась лечь под нож пластического хирурга.