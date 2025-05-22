Помню, будто сегодня, – Ефросинина вспомнила Евровидение-2005 и показала архивные фото

20 лет назад в Украине прошел песенный конкурс Евровидение. Ведущей на событии была Мария Ефросинина и ее коллега Павел Шилько.

Маша вспомнила тот период своей жизни и показала архивные кадры. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущей.

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В 2004 году на Евровидении победила украинская певица Руслана, которая зажгла еврофанов своим энергичным треком "Дикие танцы". Уже в следующем году песенный конкурс проходил в Украине. К нему присоединилась и Мария Ефросинина в роли ведущей.

Так, 21 мая 2005 года в Киеве во "Дворце спорта" отгремел финал Евровидения. Тогда победила Елена Папаризу с песней My Number One. Исполнительница представляла Грецию на конкурсе.

Ни социальных сетей, ни тиктока, ни "желтых сплетников". Слова "комменты" еще даже не придумали. Никаких суфлеров с текстами для ведущих (но здесь до сих пор без изменений, как показал последний нацотбор). Все помню, будто сегодня,

– отметила Мария.



Маша Ефросинина высказалась о Евровидении-2005 / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о Евровидении-2025

Нынешний песенный конкурс проходил в Швейцарии. Украину на международной арене представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Музыканты заняли 9 место на Евровидении-2025, а победу одержал представитель Австрии – певца JJ.

Накануне наша редакция писала о том, что победитель Евровидения-2025 заявил, что Израиль надо дисквалифицировать с конкурса