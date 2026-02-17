В платье с важным месседжем: Маша Ефросинина поразила образом на красной дорожке Берлинале

Ведущая и общественный деятель Маша Ефросинина посетила премьеру документального фильма "Следы" (Traces) об украинских женщинах, которые пережили насилие со стороны российских оккупантов. Для красной дорожки кинофестиваля Ефросинина выбрала особый образ.

Ленту "Следы" показали на Берлинале-2026. Фото с мероприятия Маша Ефросинина поделилась на своей странице в инстаграме.

К слову Маша Ефросинина впервые за долгое время показала фото 22-летней дочери Наны

Выход на красную дорожку Маша Ефросинина превратила в еще один способ достучаться до европейцев с важным месседжем и напомнить о войне.

Ведущая предстала перед камерами в черном платье с длинными рукавами и шлейфом. Основным акцентом была надпись на наряде ярко-красными буквами – Russian genocide through the body ("Русский геноцид через тело"). Добавим, что это платье для Ефросининой разработала дизайнер Эльвира Гасанова.

Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой, фотограф Екатерина Тертычная

Таким образом Маша Ефросинина в очередной раз напомнила о войне и то, с чем сталкиваются украинцы во время российской военной агрессии и плена.

То, что делает враг с женщинами, мужчинами, девочками и мальчиками в Украине, – это геноцид России через тело. Россия системно калечит украинцев, чтобы мы как нация перестали рождаться. Это попытка убить наше будущее,

– подчеркнула деятельница.



Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой, фотограф Екатерина Тертычная

Что стоит знать о фильме "Следы"?