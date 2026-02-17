Стрічку "Сліди" показали на Берлінале-2026. Фото з заходу Маша Єфросиніна поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.
Вихід на червону доріжку Маша Єфросиніна перетворила на ще один спосіб достукатись до європейців з важливим меседжем і нагадати про війну.
Ведуча постала перед камерами у чорній сукні з довгими рукавами та шлейфом. Основним акцентом був напис на вбранні яскраво-червоними літерами – Russian genocide through the body ("Російський геноцид через тіло"). Додамо, що цю сукню для Єфросиніної розробила дизайнерка Ельвіра Гасанова.
Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної, фотографиня Катерина Тертична
Таким чином Маша Єфросиніна вкотре нагадала про війну та те, з чим стикаються українці під час російської військової агресії та полону.
Те, що робить ворог з жінками, чоловіками, дівчатами та хлопчиками в Україні, – це геноцид Росії через тіло. Росія системно калічить українців, щоб ми як нація перестали народжуватися. Це спроба вбити наше майбутнє,
– підкреслила діячка.
Що варто знати про фільм "Сліди"?
- Документальну стрічку "Сліди" створили режисерки Аліса Коваленко та Марися Нікітюк. Вона є копродукцією України та Польщі. Зокрема, композитором фільму став польський музикант Войцех Фрич.
- У картині розповідають історії шести жінок, що пережили сексуальне насильство, пов'язане з війною. Це Ірина Довгань, Ольга Черняк, Тетяна Василенко, Галина Тищенко, пані Ніна, Людмила Мимрикова. Кожна героїня має свій бекграунд та свідчення. Про це пише Суспільне Культура.
- Прем'єра фільму відбулась на 76-му Берлінському міжнародному кінофестивалі у програмі Panorama Dokumente.