Стрічку "Сліди" показали на Берлінале-2026. Фото з заходу Маша Єфросиніна поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

До слова Маша Єфросиніна вперше за довгий час показала фото 22-річної доньки Нани

Вихід на червону доріжку Маша Єфросиніна перетворила на ще один спосіб достукатись до європейців з важливим меседжем і нагадати про війну.

Ведуча постала перед камерами у чорній сукні з довгими рукавами та шлейфом. Основним акцентом був напис на вбранні яскраво-червоними літерами – Russian genocide through the body ("Російський геноцид через тіло"). Додамо, що цю сукню для Єфросиніної розробила дизайнерка Ельвіра Гасанова.

Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної, фотографиня Катерина Тертична

Таким чином Маша Єфросиніна вкотре нагадала про війну та те, з чим стикаються українці під час російської військової агресії та полону.

Те, що робить ворог з жінками, чоловіками, дівчатами та хлопчиками в Україні, – це геноцид Росії через тіло. Росія системно калічить українців, щоб ми як нація перестали народжуватися. Це спроба вбити наше майбутнє,

– підкреслила діячка.



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної, фотографиня Катерина Тертична

