Ленту "Следы" показали на Берлинале-2026. Фото с мероприятия Маша Ефросинина поделилась на своей странице в инстаграме.

Выход на красную дорожку Маша Ефросинина превратила в еще один способ достучаться до европейцев с важным месседжем и напомнить о войне.

Ведущая предстала перед камерами в черном платье с длинными рукавами и шлейфом. Основным акцентом была надпись на наряде ярко-красными буквами – Russian genocide through the body ("Русский геноцид через тело"). Добавим, что это платье для Ефросининой разработала дизайнер Эльвира Гасанова.

Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой, фотограф Екатерина Тертычная

Таким образом Маша Ефросинина в очередной раз напомнила о войне и то, с чем сталкиваются украинцы во время российской военной агрессии и плена.

То, что делает враг с женщинами, мужчинами, девочками и мальчиками в Украине, – это геноцид России через тело. Россия системно калечит украинцев, чтобы мы как нация перестали рождаться. Это попытка убить наше будущее,

– подчеркнула деятельница.



