Ленту "Следы" показали на Берлинале-2026. Фото с мероприятия Маша Ефросинина поделилась на своей странице в инстаграме.
К слову Маша Ефросинина впервые за долгое время показала фото 22-летней дочери Наны
Выход на красную дорожку Маша Ефросинина превратила в еще один способ достучаться до европейцев с важным месседжем и напомнить о войне.
Ведущая предстала перед камерами в черном платье с длинными рукавами и шлейфом. Основным акцентом была надпись на наряде ярко-красными буквами – Russian genocide through the body ("Русский геноцид через тело"). Добавим, что это платье для Ефросининой разработала дизайнер Эльвира Гасанова.
Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой, фотограф Екатерина Тертычная
Таким образом Маша Ефросинина в очередной раз напомнила о войне и то, с чем сталкиваются украинцы во время российской военной агрессии и плена.
То, что делает враг с женщинами, мужчинами, девочками и мальчиками в Украине, – это геноцид России через тело. Россия системно калечит украинцев, чтобы мы как нация перестали рождаться. Это попытка убить наше будущее,
– подчеркнула деятельница.
Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой, фотограф Екатерина Тертычная
Что стоит знать о фильме "Следы"?
- Документальную ленту "Следы" создали режиссеры Алиса Коваленко и Марыся Никитюк. Она является копродукцией Украины и Польши. В частности, композитором фильма стал польский музыкант Войцех Фрич.
- В картине рассказывают истории шести женщин, переживших сексуальное насилие, связанное с войной. Это Ирина Довгань, Ольга Черняк, Татьяна Василенко, Галина Тищенко, пани Нина, Людмила Мимрикова. Каждая героиня имеет свой бэкграунд и свидетельства. Об этом пишет Суспільне Культура.
- Премьера фильма состоялась на 76-м Берлинском международном кинофестивале в программе Panorama Dokumente.