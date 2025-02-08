Невероятное перерождение: Маша Кондратенко удивила номером для финала Нацотбора-2025

Одна из фавориток для букмекеров Маша Кондратенко выступила с чувственным номером на финале Нацотбора-2025. Певица покорила публику с песней No Time To Cry, в которой поет о "ненормальной нормальности".

Молодая украинская певица Маша Кондратенко представила свой трек и номер в финале Национального отбора под номером 5, пишет 24 Канал. Артистка, которую привыкли видеть в кардинально другом амплуа, хотела удивить украинцев новым образом и песней.

Интересно Одна из кандидаток на победу: что известно о Маше Кондратенко, которая хочет поехать на Евровидение

Для Нацотбора Маша Кондратенко предстала в смелом образе. Она выбрала белый наряд с вырезами, серебристые украшения и макияж с акцентом на губах.

Целостный и концептуальный номер певицы дополняла нестандартная хореография и ярко-красное освещение.

Судьи Нацотбора в своих комментариях отметили, что вокальную часть ее песни стоит усовершенствовать, а самой певице – добавить уверенности.

Интересно, что Маша Кондратенко – одна из фавориток отбора. Самые высокие ставки пройти на Евровидение 2025 букмекеры предоставили группе Ziferblat, а вот вторую позицию занимает Маша Кондратенко с коэффициентом 2,50.

О чем песня Маши Кондратенко

Композиция No Time To Cry, в которой Маша продемонстрировала новый подход к своему творчеству. Артистка поет о "ненормальной нормальности", а то есть состояние украинцев каждый день. Это когда человек утром просыпается от взрывов, а потом собирается на работу. Это ненормальная реальность, к которой привыкаешь.

В песне также звучит детский хор, а в тексте есть упоминание о ребенке, который грустно играет игрушками. Поэтому для Маши ее композиция напоминает и колыбельную.

В англоязычном тексте вместо этого идет речь о "пластиковости" этого мира. Когда существа, не наделены душой, могут чувствовать больше боли, чем люди.